Frederick Lau: "Man hat in Berlin keine Sicherheit"

Berlin. Zwei Mal geknurrt, einmal mit der Leberwurst gewedelt, schon schaut Filmhund Elfriede auf Kommando der Trainerin für das Foto in die richtige Richtung. Bei Schauspieler Frederick Lau sind solche Maßnahmen nicht notwendig. Der Berliner steht seit seinem zehnten Lebensjahr vor der Kamera und ist spätestens seit seinen Hauptrollen in „Victoria“ und „4 Blocks“ ein PR-Profi. In „Wuff“, dem neuen Film von Detlev Buck, spielt der 29-Jährige einen gescheiterten Profifußballer, der über Umwege zum Hundetrainer wird. Mit der Berliner Morgenpost spricht er über Freundschaft, seine Ehe mit Moderatorin Annika Lau und treulose Kater.

Die wichtigste Frage zuerst: Hunde oder Katzen?

Frederick Lau: Schon Hunde. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich hatte allerdings bis vor Kurzem einen Kater. Der ist aber ausgezogen, zu meiner Nachbarin. Einfach so. Ich glaube, er hatte keine Lust mehr auf meinen Sohn, der ihn die ganze Zeit am Schwanz zieht. Ist abgehauen und wohnt jetzt nebenan. Würdigt mich keines Blickes mehr. Schon frech. Wir waren schließlich Kumpels, WG-Genossen. Brauchten uns nur angucken und wussten, wie der andere drauf ist.

Klingt nach dem Verlust einer großen Liebe. Hatten Sie den Kater vor Ihrer Frau?

Ja, den hatte ich vorher. Ich bin für ihn extra in ein Haus mit Garten gezogen. Ich wollte ihn nicht in eine Wohnung sperren. Wenn man ein Tier hat, hat man auch die Verantwortung, ihm ein schönes Leben zu bereiten.

Im Film heißt es, viele Menschen schaffen sein Tier aus Einsamkeit an. Waren Sie Single, als Sie den Kater gekauft haben?

Nee. Meine erste Katze hat dann meine Ex-Freundin gleich mitgenommen. Vielleicht ist Einsamkeit am Anfang die Motivation, ein Tier anzuschaffen. Aber irgendwann wird das richtig zum Familienmitglied, ohne das man nicht mehr leben kann. Ein Partner.

Der beste Freund des Menschen, sagt man ja auch. Wer ist denn Ihr bester Freund und warum?

Mein bester Freund ist auf jeden Fall ein Mensch. Dabei ist er auch ein bisschen wie ein Hund. Jemand, der zwar immer da ist, bei dem man aber ­trotzdem nicht die ganze Zeit kommunizieren muss. Jemand, der ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit vermittelt. Meinen besten Freund kenne ich seit acht Jahren. Es gab Zeiten, da haben wir uns jeden Tag gesehen. Es gab gar kein Leben ohne ihn. Mittlerweile hat er fünf Kinder, ich zwei. Das verändert die Freundschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, ich führe drei Leben in drei Welten: Freunde, Familie und Arbeit.

Kida Ramadan ist bei den Dreharbeiten zu „4 Blocks“ ein Freund von Ihnen geworden. Jetzt haben Sie für „Wuff“ wieder zusammen gedreht. Manchmal vermischen sich die Welten also auch …

Ich habe mit zehn angefangen zu drehen, deshalb habe ich mich oft mit Kollegen am Set angefreundet. Auch mit solchen wie Kida, die eine ganze Ecke älter sind als ich. Ein Set ist eine ganz andere Welt. Das war bei „4 Blocks“ extrem. Kida und ich kennen uns seitdem in- und auswendig. Wir müssen uns gar nicht unterhalten. Wir wissen auf 1000 Meter Entfernung, in was für einem Zustand der andere ist.

Ist Ihnen Freundschaft wichtig in Ihrer Beziehung?

Ja, aber anders als mit meinen Kumpels. Mit meiner Frau bin ich viel vorsichtiger, weil ich sie nicht verletzen möchte. Das ist eine viel weichere Beziehung und deshalb auch auf einer anderen Ebene erfüllend.

Das tragischste Paar im Film sind Cecile und Max. Ein Grund für ihre Streits ist ein verfahrenes „klassisches Rollenmodell“. Laut eigener Aussage handhaben Sie das zu Hause auch so: Sie gehen hauptsächlich arbeiten, Ihre Frau hält Ihnen den Rücken frei. Läuft das konfliktfrei?

Sagen wir mal so: Es ist alles nicht so einfach. Das Positive am Job des Schauspielers ist sicher, dass es mit mir nie langweilig wird. Auf der anderen Seite ist es für meine Frau oft anstrengend, wenn ich lange nicht zu Hause bin. Ich finde es am wichtigsten in einer Beziehung, dass man Dinge zusammen erlebt, spürt und entdeckt. Dafür versuchen wir zu sorgen. Wir haben vergangene Woche beispielsweise spontan entschlossen, an die Ostsee zu fahren, eine Stunde später saßen wir im Auto. So was macht man viel zu selten. Obwohl ich generell sehr spontan bin. Ich will gar nicht wissen, was morgen ist. Das nervt meine Frau manchmal. Sie ist eher strukturiert. Ich denke, man braucht beides in einer Partnerschaft. Ich freue mich ganz klar auch auf die Zeit, wenn man die Kinder mal eine Weile alleine lassen und wieder ganz Paar sein kann. Das vermisse ich schon. Aber da muss man jetzt durch.

Singlesein und Dating in Berlin sind in „Wuff“ eine traurige Angelegenheit. Sind Sie froh, dass Sie das hinter sich haben?

Schon. Man hat in Berlin ja überhaupt keine Sicherheit. Man gerät in den meisten Fällen an einen Menschen, den man überhaupt nicht kennt. Das ist ja nicht wie auf dem Dorf, wo man sich kennt, seit man klein ist. Das macht es schwer. Aber auch interessant. Ich war immer in längeren Beziehungen und danach etwa ein Jahr Single. In dieser Phase musste ich die Beziehung aber immer verarbeiten und war überhaupt nicht offen, ernsthaft jemanden kennenzulernen. Irgendwie ist Dating natürlich auch aufregend. Aber ich bin froh, nicht auf der Suche zu sein.