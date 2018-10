The BossHoss feiern auf ihrem neuen Album den Rock ’n’ Roll

Berlin. Der Rock ’n’ Roll ist tot. Zumindest wenn man den Charts, Spotify-Playlisten und Hörern Glauben schenken darf. The BossHoss, die mit Cowboy-Attitüde, Coverversionen und Countryrock bekannt geworden sind, scheint das vollkommen egal zu sein. Sie halten die Fahne des Rock ’n’ Roll hoch, in ihrem Studio in Prenzlauer Berg prangt neben Goldenen Schallplatten, Gitarren und leicht bekleideten Frauen ein hüftschwingender Elvis an der Wand.

Alec Völkel („Boss Burns“) und Sascha Vollmer („Hoss Power“) mögen vielleicht nicht die letzten Helden des Rock ’n’ Roll sein, aber wahrscheinlich die letzte Band, die dieses Image glaubwürdig verkörpern kann. „Es gibt kaum eine Band, die es schafft, als Hosts bei ‚Sing meinen Song‘ zu agieren und in den Jurorensesseln bei ‚The Voice‘ zu sitzen, aber auf der anderen Seite mit Motörhead zu touren und bei Wacken zu spielen. Das sucht seinesgleichen“, findet Vollmer.

In der Nacht wird man hemmungsloser und freier, sagen sie

Während die Band für ihr letztes Album „Dos Bros“ in der Country-Hochburg Nashville in den USA Inspiration suchte, kehrt sie mit der neuen Platte „Black is Beautiful“, die an diesem Freitag erscheint, zum Rock ’n’ Roll zurück. „Schwarz ist für uns die Farbe des Rock ’n’ Roll und des Nachtlebens. Bei uns ist viel passiert während der Nacht in den letzten 20 Jahren. Der künstlerische und kreative Prozess findet meistens nachts statt“, sagt Vollmer. Der Einfluss der dunklen Stunden bringt viele Vorteile mit sich, findet auch Völkel: „Man wird hemmungsloser, freier und lockerer.“ Die perfekten Voraussetzungen, um dem Motto „Black is Beautiful“ gerecht zu werden.

Das bedeutet aber nicht nur Party und Exzess. „Wir sind auf keinen Fall Künstler, die sich hinter ihrer Musik verstecken, sondern wir haben definitiv eine Meinung, die wir auch kundtun“, so Völkel.

Im Song „In Your Face“ rechnen The BossHoss mit den negativen gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit ab und plädieren auf „Good Deed“ für mehr Miteinander und Menschlichkeit. Denn Rock ’n’ Roll kann durchaus politisch sein – und manchmal muss er das auch. Nicht immer sind diese Statements in den Songtexten verpackt. Manchmal muss man zwischen den Zeilen lesen, und manchmal nutzt die Band ihre Reichweite, um sich zum Echo oder zu Chemnitz zu positionieren – unabhängig von der Musik.

Sie mögen die große Inszenierung

„Wenn man an The BossHoss denkt, denkt man nicht nur an die Band, sondern hat auch bestimmte Bilder im Kopf. Wie zum Beispiel Cowboys, Muscle-Cars, Highway“, so Vollmer und Völkel. Sie vermitteln nicht nur Musik, sondern ein ganzes Lebensgefühl. Das ist aber alles andere als Zufall. „Wir finden eine große Inszenierung wichtig. Da kommt ja auch der Rock ’n’ Roll her“, sagt Völkel, „das ist eben Entertainment.“

Sie bedienen sich gern der Idee des „American Dream“, der Freiheit und Selbstbestimmung. Genau darin finden sich die Fans wieder, die sich nach einer kleinen Auszeit von ihrem Alltag sehnen. „Es ist aber auch so, dass man gerade heute schnell wachgerüttelt wird, wenn man in die USA blickt“, sagt Vollmer, „aber selbst ein Trump kann nichts gegen die Historie der USA – Blues, Jazz, Rock ’n’ Roll und die Bilder, die damit einhergehen – ausrichten.“

The BossHoss verkörpern das Leben, das sich viele nicht zu leben trauen. „Das finden Leute geil, und manche fühlen sich durch uns ermutigt, etwas zu ändern“, glaubt Vollmer. Wie schön es sein kann, Brücken zu schlagen, zeigt sich an dem Titel „Cook It Up“, den The BossHoss gemeinsam mit dem amerikanischen Bluesrock-Gitarristen Seasick Steve aufgenommen haben. Der wird The BossHoss auch im kommenden Jahr auf ihrer Tour begleiten, die sie am 6. April in die Max-Schmeling-Halle führt. So wird der Rock ’n’ Roll auch 2019 noch überleben.

