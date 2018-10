„Familie Dr. Kleist“ - 100 Mal Happy End

ARD FAMILIE DR. KLEIST, VIII. Staffel, 16 neue Folgen ab 23. Oktober 2018 immer dienstags um 18.50 Uhr im Ersten. Francis Fulton-Smith ist in der beliebten Serie erneut in der Titelrolle als Dr. Christian Kleist zu sehen. © ARD/Volker Roloff, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter ARD-Sendung und bei Nennung "Bild: ARD/Volker Roloff" (S2). ARD-Programmdirektion/Bildredaktion, Tel: 089/5900-24302, Fax: 089/550-1259, bildredaktion@DasErste.de

Berlin. Zwei verunglückte Ehefrauen, eine überstandene Medikamentenabhängigkeit, Affären, Trennungen und diverse Patientenschicksale: Dr. Christian Kleist hat in seinem Leben einiges mitgemacht. Seit 2004 praktiziert der Internist, gespielt von Francis Fulton-Smith, in der ARD. Damit es auch in der neuen Staffel mit der 100. Jubiläumsfolge (ab 23. Oktober immer dienstags um 18.50 Uhr) nicht langweilig wird, haben die Serienmacher dieses Mal den Auszug der Kinder und eine neue Partnerin für Dr. Kleist im Angebot. Im Interview spricht der Hauptdarsteller über Chancen, Frauen und den Reiz der heilen Welt.

In den neuen Folgen wird einem jungen Mann eine Chance gegeben, an den sonst keiner glaubt. Wann hat Ihnen mal jemand gegen alle Widerstände eine Chance gegeben?

Francis Fulton-Smith: Das war bei mir der Regisseur Franz Xaver Bogner, sozusagen mein Godfather. Als ich frisch von der Otto Falckenberg Schule kam, gab er mir eine Hauptrolle in „Madame Bäurin“, neben Franz Xaver Kroetz und Hanna Schygulla. Und auch später, als ich nach so vielen Jahren im Unterhaltungsprogramm die Rolle des Franz Josef Strauß spielen konnte, war ich froh, zeigen zu können, dass ich auch dramatische Rollen beherrsche.

Die Jubiläumsepisode wartet mit einem ziemlichen Schock auf. Warum wird in der ARD so nervenaufreibend gefeiert?

Dass ein Format 100 Folgen erreicht, ist sehr ungewöhnlich. Deshalb freuen wir uns alle, seit 14 Jahren an diesem Flaggschiff der ARD mitzuarbeiten. Da das so etwas Besonderes ist, gibt es zum Jubiläum natürlich extra auf die Zwölf. Da hat sich das Team etwas Spektakuläres ausgedacht.

Ihre Filmtochter Lisa-Marie Koroll spielt eine zentrale Rolle in der Jubiläumsepisode. Abseits von Dr. Kleist startete sie als Tina in der Hörspielverfilmung von „Bibi und Tina“ durch. Wenn Sie sehen, wo Koroll überall auftritt und dass sie mit 20 schon einen Lebensratgeber veröffentlicht hat: Haben Sie da manchmal väterliche Gefühle und haben Angst, dass junge Kolleginnen verheizt werden?

Sie kam mit sechs zu uns und hat eine fantastische Entwicklung durchgemacht. Ich gönne ihr das von Herzen und bewundere, wie ehrgeizig die Millenial-Generation ist und auf welchen Wegen Talente wie Lisa über Youtube und andere neue Kanäle eine eigene Fangemeinde aufbauen. Sie hat das quasi mit der Muttermilch eingesogen. Und auch die Serie profitiert davon, weil wegen ihr jede Menge junger Leute einschalten.

Wagen wir einen Rückblick auf 100 Episoden: Das Markenzeichen Ihrer Serie ist, dass es eigentlich immer ein Happy End gibt. Warum langweilt das die Zuschauer auch nach 14 Jahren nicht?

In Eisenach muss immer die Sonne scheinen. Wir haben auch den Auftrag, ein positives Lebenskonzept anzubieten. Und viele Menschen sehnen sich danach. In meiner Erfahrung gibt es in der TV-Landschaft zwei Arten von Zuschauern: Die einen lieben hoch spannende Krimis, schätzen das Gruseln und raten gerne mit. Und die anderen genießen emotionale Formate mit familiären Charakteren, bei denen die heile Welt zum Greifen nah ist.

Vor 100 Folgen ist Dr. Kleist aus Berlin nach Eisenach gezogen. Wie hätte eine „Familie Dr. Kleist“-Serie ausgesehen, die in der Hauptstadt spielt?

Dann wäre ich vermutlich am Bülowbogen eingezogen und würde mir mit Günter Pfitzmann eine Praxis teilen.

Dr. Kleist ist für seinen Frauenverschleiß bekannt. Welche seiner Partnerinnen hat am besten zu ihm gepasst?

Das ist eine Fangfrage, der kann man kaum mit Charme entgehen. Deshalb würde ich sagen, dass ich immer der Aktuellen den Vorzug geben würde.

Zwei Mal traf Dr. Kleist eine Lebensgefährtin bei der Parkplatzsuche. Wie haben Sie Ihre aktuelle Freundin Claudia Hillmeier kennengelernt?

Das ist eine sehr indiskrete Frage, aber da es ohnehin kein Geheimnis mehr ist: Wir trafen uns auf dem Oktoberfest.

Was würden Sie sich in den nächsten 100 Folgen für Dr. Kleist wünschen?

Dass die Zuschauer weiterhin so gerne einschalten und die Drehbuchschreiber kreativ bleiben. Vielleicht darf Dr. Kleist ja auch mal im Ausland praktizieren – auf den Malediven zum Beispiel.