Ilka Bessin : "Cindy aus Marzahn" ist verlobt

Ilka Bessin will angeblich Ja sagen

Berlin. Im Liebes-Glück: Ilka Bessin will Ja sagen. Die als „Cindy aus Marzahn“ bekannt gewordene schlagfertige Comedian soll bereits seit vier Monaten verlobt sein.

Wer der Mann an ihrer Seite ist, will Bessin lieber nicht mit der Öffentlichkeit teilen, wie sie gegenüber der Bild sagt: "Cindy war eine Rampensau. Als Ilka möchte ich solche Dinge für mich behalten." Laut Berichten soll sie ihren Zukünftigen im Jahr 2016 über Bekannte kennengelernt haben. Er ist angeblich in der IT-Branche selbständig.

Im Juni 2016 war Bessin zum letzten Mal in ihrer Rolle der Kunstfigur „Cindy aus Marzahn“ im pinkfarbenen Jogginganzug zu sehen. Diesen trug die 46-Jährige seit Anfang 2000. Und das mit Erfolg: Bessin erhielt im Laufe ihrer Karriere diverse Auszeichnungen, unter anderem mehrere Preise als „Beste Komikerin“ beim Deutschen Comedypreis, den „Publikumspreis“ beim großen Kleinkuntsfestival sowie den Award „Beste Unterhaltungsshow“ bei der Goldenen Kamera.

