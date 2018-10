Bill Gates verleiht Global Goals Changemaker Award in Berlin

Berlin. Drei volle Tage liegen vor ihm: Er soll die Bundeskanzlerin treffen und Berlins Regierenden Bürgermeister, dann geht es für ihn weiter nach Brüssel. Und gerade kommt er von einer Diskussion mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller (CSU), in der Technischen Universität. Bill Gates wirkt dennoch ziemlich entspannt, als er am Montagabend im Westhafen Event & Convention Center in Moabit erscheint. Dorthin hatten der Microsoft-Gründer und seine Stiftung geladen, die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), die er mit seiner Ehefrau führt, weil es einen Anlass zum Feiern gab: die Eröffnung des ersten Büros der Stiftung in Deutschland.

„Dass immer weniger Menschen auf der Welt in Armut leben müssen, ist auch das Verdienst Deutschlands“, sagte Gates. Mit einem geschätzten Vermögen von über 90 Milliarden Dollar gilt er als der zweitreichste Mensch der Welt – ganz vorn liegt Amazon-Gründer Jeff Bezos. Seit er sich 2008 aus seinem Unternehmen zurückzog, konzentriert sich Gates’ Arbeit auf seine Stiftung, die die weltweit größte ist. Etwa 50 Milliarden Dollar hat sie in Gesundheits- und Entwicklungshilfeprojekte investiert. „Bis jeder Mensch auf der Welt seine Träume verwirklichen kann und niemand mehr hungert, ist es noch ein weiter Weg“, so der Milliardär. Warum er die Deutschen mag, weiß er ganz genau: „Ich schätze die Präzision und die Gründlichkeit“, sagte er grinsend.

Schauspielerin Chiara Schoras und Matze Hielscher.

Foto: Maurizio Gambarini

Außerdem hat Gates seinen Besuch in Berlin genutzt, um den Global Goals Changemaker Award zu verleihen. Dieser Preis zeichnet junge Menschen aus, die sich besonders für die globalen Entwicklungsziele engagieren. So wie die Berlinerin Cornelia Röper, die für ihre Plattform Wefugees die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung von Gates erhielt. Mit 11.000 regelmäßigen Nutzern pro Monat ist das Portal die weltweit größte Frage-Antwort-Internetseite für Geflüchtete, die sich hier all ihre Fragen beantworten lassen können.

Moderatorin Linda Zervakis bei der Preisverleihung.

Foto: Maurizio Gambarini

An der Veranstaltung nahm auch Bundesminister Müller teil, der viele Minuten zu spät kam. Ob das an einer spontanen Besprechung mit Parteikollegen wegen des CSU-Wahldebakels in Bayern lag? „Das Navi war kaputt“, scherzte Müller. Auch bei anderen Gästen war die Bayern-Wahl das Thema des Abends. Als Baden-Württemberger sei er besonders glücklich über das Wahlergebnis seiner Partei, sagte der Grünen-Politiker Cem Özdemir. „Ich freue mich, dass der Süden immer grüner wird.“

Grünen-Politiker Cem Özdemir und Ehefrau Pia Maria Castro.

Foto: Maurizio Gambarini

Auch Schauspielerin Chiara Schoras ist glücklich über das das gute Ergebnis der Grünen: „Ich finde es interessant, dass die CSU so viele Wähler verloren hat.“ Das sei ja nicht gerade überraschend gewesen, kommentierte die Fotografin Ellen von Unwerth.

Reist aus New York an: Star-Fotografin Ellen von Unwerth.

Foto: Maurizio Gambarini

Sie war aus New York nach Deutschland gekommen. Auch von dort beobachtet die gebürtige Bayerin die deutsche Politik. „Angst macht mir hier der Rechtsruck“, sagte sie. Dass rechtsradikale Tendenzen wieder aufkämen, sei unglaublich. Zu der Veranstaltung waren rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Entertainment gekommen. Über den bunten Teppich liefen auch der Moderator Jan Köppen, TV-Arzt Eckart von Hirschhausen und Moderatorin Linda Zervakis.