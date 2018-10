Galadinner mit Spitzenköchen: Meisterfeier in Neukölln

Berlin. Um einen Meister zu feiern, braucht es nicht zwingend eine Fußballmannschaft – vor allem nicht in Berlin. Am Sonnabendabend hatte das Wirtschaftsnetzwerk Berlin Partner zu seinem 22. Gala-Dinner der Berliner Meisterköche geladen.

Geehrt wurden im Neuköllner Vollgutlager sechs Spitzengastronomen der Hauptstadt in den Kategorien „Aufsteiger des Jahres“, „Berliner Gastgeber“, „Berliner Szenerestaurant“, „Berliner Kiezmeister“, „Gastronomischer Innovator“ und „Berliner Meisterkoch“.

Die Königsklasse konnte in diesem Jahr Zwei-Sternekoch Daniel Achilles für sich entscheiden, der sein Restaurant „reinstoff“ allerdings Ende des Jahres schließen wird. „Man kann den Titel schon als Abschiedsgeschenk verstehen“, so der gebürtige Leipziger. „Wenn aber das Meisterköche-Gremium in diesem Jahr meint, es muss so sein, dann freut mich das natürlich. Es freut mich vor allem für mein Team. Das ist eine schöne Anerkennung und so muss man das dann einfach stehen lassen.“ Während sich Achilles in seinem Restaurant in den Edison Höfen in Mitte noch bis Dezember 2018 mit einem Best-of-Menü verabschiedet, wurde ihm bei der Gala die Ehre des Hauptgangs – Kalb und Karotte – zuteil. Denn nur zum Feiern waren die Preisträger dann doch nicht gekommen.

Sechs live zubereitete Gänge von sechs Meisterköchen standen in der alten Kindl Brauerei an der Rollbergstraße auf dem Menü. Mit hausgemachtem Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Boulette von „Rogacki“, grünem Curryfond mit exotischen Früchten aus dem „Restaurant Tim Raue“, Gurkensalat und ungerolltem Mops aus dem „Tisk“, Schaschlik von der Wassermelone mit Melonen-Paprika-Tatar und Paprikasorbet aus dem „Restaurant am Steinplatz“ sowie Sellerie und Schwarzer Johannisbeere aus dem „Nobelhart & Schmutzig“.

„Berlin steht für Freiheit, Vielfalt, Kreativität, Internationalität und Experimentierfreude – immer mit dem Blick auf etwas Neues“, so Berlin-Partner-Chef Stefan Franzke angesichts dieser kulinarischen Vielfalt. „All das vereint die Stadt zu einem außergewöhnlichen Gastronomie-Standort.“

Während das exklusive Gala-Dinner rund 400 geladenen Gästen vorbehalten war, stand danach die Aftershow-Party allen offen, die Lust auf Geschmacksexplosionen verspürten. Gefeiert wurde die ganze Nacht mit den Desserts der Gewinner, Food-Stationen und DJ.