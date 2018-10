Zauberhafter Roter Teppich in Potsdam

Am Freitag feierten die Promis die Eröffnung der Ausstellung „Harry Potter: The Exhibition“.

Potsdam. Der Oktober ist schon fortgeschritten, aber der Brief aus Hogwarts kam immer noch nicht an? Macht nichts! Auch Muggel, also nichtmagische Menschen, können jetzt in die Zauberwelt von J.K. Rowling eintauchen. Wer das mit dem Besenreiten noch nicht so gut hinbekommt, der fährt raus nach Potsdam.

Denn seit Freitag gastiert im Filmpark Babelsberg die Ausstellung „Harry Potter: The Exhibition“. Nach New York, Sydney, Singapur und Paris können Fans nun auch hier den Gryffindor-Gemeinschaftsraum bewundern oder in Hagrids Hütte auf seinem riesigen Armlehnstuhl entspannen. Zur Eröffnung reisten auch die Schauspieler James und Oliver Phelps an, die in der Harry Potter Filmreihe Fred und George Weasley spielen.

Dass die Liebe der magischen Generation zur Zaubererwelt ungebrochen ist, wird auch dadurch deutlich, dass die Tickets für Menschen ab 16 Jahren am Wochenende stolze 23,95 Euro kosten werden.

Neben Potter-Requisiten sind auch Artefakte aus „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ zu sehen. Am 16. November kommt der zweite Teil von Rowlings Pentalogie über die Abenteuer von Newt Scamander in die Kinos. Und die Berliner dürfen vorab schon mal einen Blick auf die neuen Looks von Tina und Queenie Goldstein oder Gellert Grindelwald erhaschen.

Schauspieler Tim Wilde fand Hermine dagegen ein bisschen zickig

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Um sich diesen Einblick nicht entgehen zu lassen, kam auch Schauspieler Tim Wilde vorbei. Zum Thema Lieblingsfiguren sagt er, dass Hermine Granger in den ersten Filmen noch ganz süß sei, sie dann aber „eher zickig“ wird.

Sängerin Ella Endlich: Hermine ist für sie ein weiblicher Vorbildcharakter

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Sängerin Ella Endlich sieht das feministischer: „Sie hat einen absoluten Vorbildcharakter und ist kein verniedlichtes Mädchen. Hermine weiß, was sie will!“ Anstatt auf einem Thestral angeflogen zu kommen oder das Flohnetzwerk zu benutzen, mussten die Promis profanere Wege nutzen.

Schauspielerin Muriel Baumeister wäre gern Griffindor-Bewohnerin

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Schauspielerin Muriel Baumeister, die am liebsten eine Griffindor wäre, erzählt: „Ich kam mit dem geborgten Auto des Mannes meiner Exstiefmutter. Kein magisches Auto und kein Nimbus 2000, leider“.

Promis sind eben auch nur Muggel.