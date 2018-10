Ralph Herforth: „Ich habe viel Schrott gedreht“

Neue Bösewicht-Rolle für Ralph Herforth: Im Thriller „Angst in meinem Kopf“ (Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD) spielt der 58-Jährige, der schon als Killer neben Charlize Theron in „Æon Flux“ zu sehen war, einen Gefängnis­insassen, der eine JVA-Beamtin (Claudia Michelsen) als Geisel nimmt. Im Interview spricht der Schauspieler über seine große Liebe, seine Qualitäten als Hausmann und warum ihn eine Karriere nie interessiert hat.

Herr Herforth, schauen Sie sich eigentlich selbst Ihre Filme an?

Ralph Herforth: Nein, nicht jeden. Ich schaue grundsätzlich überhaupt sehr wenig fern. Ich habe gar keine Zeit dazu. In der Regel schlafe ich spätestens um halb zehn Uhr abends todmüde auf dem Sofa ein. Dann schaue ich mich um und sehe, dass meine Familie schon längst im Bett liegt.

Sie sind vierfacher Vater. Interessieren sich Ihre großen Söhne auch schon für die Schauspielerei?

Mein Sohn Malik ist jetzt 26. Er hat schon im „Tatort“ mitgespielt und hat das sehr gut gemacht. Jetzt muss man mal sehen, wie sich das bei ihm weiterentwickelt. Sein jüngerer Bruder Marlon ist 20 Jahre alt, und er hat mit der Schauspielerei gar nichts am Hut. Ihn interessiert das nicht. Er ist Physiotherapeut und sehr glücklich in seinem Beruf.

Sie haben sich 2009 von Ihrer Partnerin Zora Holt getrennt und sie zwei Jahre später dann geheiratet. Was ist in den zwei Jahren passiert?

Das ist das Geheimnis einer glücklichen Beziehung (lacht). Nein, es stimmt, dass wir uns getrennt haben. Diese Dinge passieren. Aber es war keine schicksalhafte Wendung, die uns wieder zusammengeführt hat. Ich glaube nicht an das Schicksal. Es war eher Liebe, die Umstände, da kam vieles zusammen. Nur so viel: Zora ist die Liebe meines Lebens und ich bin sehr glücklich, dass wir wieder ein Paar sind.

Was schätzen Sie an ihr?

Ich schätze ihr ganzes Sein – ihre Intelligenz, ihre Toleranz, ihr analytisches Denken. Sie hat ein klares Menschenbild und kann sich sehr gut in Menschen einfühlen. Sie schreibt tolle Drehbücher, ich bin sehr stolz auf sie.

Sie haben noch zwei kleinere Kinder, Ihr Sohn Levin ist sieben Jahre alt und Ihre Tochter Mascha fünf. Wer kümmert sich um die Kinder, wenn Sie beide arbeiten?

Meine Frau macht schon sehr viele Zugeständnisse. Sie hält mir den Rücken frei. Wenn ein interessantes Angebot für mich kommt, dann sagt sie: „Mach du das nur, ich bleibe zu Hause.“ Am liebsten aber sitzt Zora acht Stunden am Computer und schreibt.

Wie sieht es bei Ihnen mit der Hausarbeit aus? Unterstützen Sie Ihre Frau?

Natürlich packe ich im Haushalt mit an. Ich habe mein Talent für die Hausarbeit schon früh entdeckt. Während meines Schauspiel-Studiums in Wien habe ich in einer Männer-WG gelebt. Wir waren zu dritt und derjenige, der meistens sauber gemacht hat, war ich. Ich mache übrigens auch hervorragende Eierpfannkuchen. Also was die Hausarbeit betrifft, bin ich fit.

Mit 54 Jahren sind Sie noch einmal Vater Ihrer Tochter Mascha geworden – wie anstrengend ist das?

Ich empfinde das als überhaupt nicht anstrengend. Es ist ein wundervolles Geschenk und eine einzige Bereicherung. Ich liebe es, kleine Kinder um mich zu haben Ich frage mich auch ernsthaft, wie es Männern um die 60 geht, die keine kleinen Kinder haben. Das fände ich wirklich extrem langweilig. Ich würde mein Leben ohne Kinder als sinnlos empfinden.

Das heißt, die Karriere war Ihnen nicht so wichtig ...

Karriere hat mich nie interessiert. Ich wollte gute Filme machen, sonst nichts. Ich habe auch viel Schrott gedreht, weil ich Geld verdienen und den Kühlschrank füllen musste. Ich finde Menschen, die ständig ihrer Karriere, Macht und noch mehr Geld hinterherhecheln unerträglich. Nichts ist vergänglicher als Erfolg. Genauso ist es mit Filmen. Wir machen Unterhaltung, nicht mehr und nicht weniger. Wie gesagt, es gibt nur wenige Filme, die einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen haben. Einer davon ist „Das Leben der Anderen“, dieser Film hat mich sehr berührt.