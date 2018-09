Goldene Kamera Digital Award: Helden der sozialen Netzwerke

Am Donnerstag wurde in Berlin der Youtube Goldene Kamera Digital Award verliehen.

Schon lange ist das Internet kein „Neuland“ mehr. Streamingdienste konkurrieren mit dem linearen Fernsehen, und mit Youtube-Stars und sogenannten Influencern bringt das Internet sogar eigene Berufszweige hervor. Dabei gibt es online schon viel mehr zu entdecken als das Auspacken von Einkaufstüten aus der Drogerie oder Make-up-Lehrvideos.

Für ihre lustigen, kreativen oder informativen Beiträge und Kanäle auf dem Videoportal wurden am Donnerstag im Kraftwerk Berlin besondere Youtube-Kreateure in verschiedenen Kategorien mit dem Youtube Goldene Kamera Digital Award ausgezeichnet. Durch die Verleihung führte das Moderatorenduo Jeannine Michaelsen und Steven Gätjen. Schon 2017 hat die Funke Mediengruppe, zu der auch diese Zeitung gehört, diesen Preis als Erweiterung der Goldenen Kamera verliehen. Nun sind mit dem Digital Award, in diesem Jahr in Kooperation mit Youtube, die neuen Stars des Internets an der Reihe.

Und die müssen gar nicht zwangsläufig jung sein. Neben Lieblingen wie dem Comedian Freshtorge, dem Back-Star Saliha Özcan aus „Sallys Welt“ oder der Fitness-Queen Sophia Thiel haben sich auch betagtere, aber nicht minder „freshe“ Senioren einen Namen bei Youtube gemacht: Die 87-jährige Berlinerin Evelyn Gundlach und ihre Mitstreiter begeistern die Netzgemeinde, indem sie auf ihrem Kanal „Senioren Zocken“ aktuelle Computerspiele ausprobieren. Das ist so unterhaltsam, dass sie in der Kategorie „Best of Let’s Play & Gaming“ die goldglänzende Trophäe abräumten.

Gundlach: „Wir wissen nicht, warum wir so einen Erfolg haben. Wir sind einfach authentisch und haben richtig viel Spaß mit dem, was wir machen.“ Die 18-jährige Selina Mour ist ein Shootingstar unter den Musikern, die via Youtube bekannt wurden. Für immer Influencer bleiben? Nicht unbedingt, sagt Mour. „Wer weiß, vielleicht werde ich ja doch noch Kinderärztin.“ Der ESC-Kandidat und frischgebackene Vater Michael Schulte, der auf der Bühne erstmals seinen neuen Song „Never Let You Down“ präsentierte, hat ein lockeres Verhältnis zu Instagram und Co. Ab und zu etwas Berufliches zu posten sei in Ordnung. „Aber seit ich Vater bin, versuche ich wieder nicht nur zu filmen. Sonst denkt mein Sohn irgendwann, dass nicht ich sein Vater bin, sondern das Smartphone.“

Johannes Strate, Frontmann der Band Revolverheld, hatte kürzlich sogar einen „Handy-Kater“, erzählt er. „Ich bekam nur noch Kopfschmerzen vom Aufs-Smartphone-Schauen. Da bin ich eine Woche in den Urlaub gefahren, habe es kaum genutzt. Das tat wirklich gut.“ Strate und seine Band-Kollegen nutzen Youtube gerne für Sport- oder Musikkanäle, sehen gerade für junge Leute aber auch die Schattenseiten. Sie finden: „Social-Media-Kompetenz ist so wichtig, es sollte ein Schulfach werden.“