Dragqueen Wolf Teichert: „Zuerst war meine Frau geschockt“

Berlin. Eigentlich heißt er Wolf Teichert und ist Inhaber einer Werbeagentur, viel lieber ist er aber unter seinem Künstlernamen Sheila Wolf unterwegs, unterhält das Publikum im „Wintergarten“ und in der „Bar jeder Vernunft“. Am 22. und 23. September präsentiert der Travestiekünstler an der Potsdamer Straße die achte „Vaudeville Variety Burlesque Revue“. Vaudeville sei der Überbegriff für alles, was auf der Bühne bunt und verrückt ist, erklärt Teichert.

Drei Stunden dauert die Verwandlung vom unauffälligen Mann zur schillernden Dragqueen. Doch was bewegt einen Familienvater dazu, eine Frau darstellen zu wollen? „Mit 34 habe ich den Trieb in mir gespürt, mich zu verkleiden. Ich wollte mal schauen, wohin mich diese Reise führt“, sagt der 49-Jährige. „Zuerst habe ich das nur zu Hause gemacht, wie witzigerweise viele heterosexuelle Männer, die aber nie, nie, nie so auf die Straße gehen würden.“ Doch er wollte in die Öffentlichkeit.

Früher fand er es toll, Urlaub von sich selbst nehmen. Heute mache er es in erster Linie, weil er innerhalb kürzester Zeit tolle Menschen kennenlerne. „Du musst dich nur aufgehübscht auf einen belebten Platz stellen und die Leute kommen mit dir ins Gespräch. Das ist ein Punkt, der mir wahnsinnige Kraft gibt und Freude bereitet.“

Erfahrung im Angestarrt-Werden hat Teichert schon in seiner Jugend gemacht. „Früher war ich Rockabilly, da gab es auch einen Dresscode und man war anders“, sagt er. „Du wirst angestarrt, weil du 20 Ohrringe hast und eine Tolle. Das fand ich spannend und lustig.“ Von der Haarpracht ist nicht viel geblieben, die Lust am Verkleiden ist geblieben.

Seine Frau habe ihm geholfen, sagt Teichert. „Zuerst war sie ein Stück weit geschockt, als sie realisiert hat, dass es nicht nur eine Laune ist, dass ich damit auch an die Öffentlichkeit gehe.“ „Ich hatte wahnsinnige Angst, aber irgendwann habe ich mich überwunden, und es war ein tolles Erlebnis“, erinnert er sich an den ersten Abend voller Euphorie. „Mit dem Wissen, dass ich das tun kann, fing dann das Burlesque an.“

Wolf Teichert ist verheiratet und Vater einer Tochter

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Seinen Rockabilly-Stil hat er als Sheila wieder aufleben lassen, nun eben als Rockabella. Der Weg zu aufreizenden Shows war dann nicht mehr weit. Mit den Teaserettes feierte Teichert erste Erfolge. Doch er wollte ein gesetztes Dinner-Theater haben, eine Show im großen Stil, wie er sagt. Die fand dann im „Admirals­palast“ statt, „und weil ich jemand bin, der sich mit Marketing ein bisschen auskennt, habe ich viele Intendanten Berlins dazu eingeladen.“ Seit 2017 tritt er im „Wintergarten“ auf.

Schminktipps kann ihm seine Frau schon lange nicht mehr geben. „ Heute benutzt sie gerne mal meine Perücken, wenn sie mich zu Events begleitet“, sagt Teichert. „Manchmal ecken wir aber an, wenn ich ihrer Meinung nach zu nackt auf die Straße gehe.“ Für sie sei vieles nur ein Bühnen-Outfit, „aber je mehr Bling und Glam, umso eher kommen die Leute auf mich zu, und so sammle ich ja auch die Zuschauer ein für meine Shows.“

Trotz Federn und Strass sieht er sich weniger in der Dragszene. „Die Kolleginnen machen Partys und legen Musik auf. Ich bin eher ein altes Zirkuspferd und nicht der Typ, der die Tunte raushängen lässt.“ Berührungsängste mit Männern habe er aber keine. „Wenn sie tolerant sind und gut erzogen und einem nicht gleich an die Brüste grapschen, dann ist das alles wunderbar.“

Als Kunstfigur Sheila Wolf kann er auf seine Familie zählen. Seine Tochter ist damit groß geworden. Vor etwa acht Jahren habe sie ihn zufällig im Badezimmer im Katzenkostüm entdeckt. Sie gehe sensibel damit um, habe nur ihren engsten Freunden davon erzählt. „In der Öffentlichkeit haben die Menschen Kopfkino, meistens negatives. Wenn man nur sagt ‚Der Papa zieht sich Frauensachen an‘, dann ist es gleich etwas Perverses. Wenn sie aber die Bilder dazu sehen, reagieren sie ganz anders.“ Auch seine Eltern seien entspannt.

Schwieriger sei es bei seiner weiteren Zehlendorfer Verwandtschaft: „Meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich auf ihrem 70. Geburtstag als Sheila erscheine und eine kleine Show mache. Und dann habe ich beim Auftritt in die toten Augen von London geblickt.“ Über seinen „schlimmsten Auftritt überhaupt“ kann Teichert heute lachen. Auch in Berlin gäbe es eben konservative Menschen.

Ein ähnliches Fiasko erlebte er bei einem Firmenfest in Köpenick. „Die haben wohl eher Dita von Teese erwartet.“ Die Ikone des stilvollen Ausziehens sei lange Zeit auch für ihn ein Vorbild gewesen. Zu seinem 40. Geburtstag hat er sie im „Crazy Horse“ in Paris gesehen. „Es war schön, aber auch nicht der Megahit“, sagt er. Im Grunde mache sie nichts anderes als er.