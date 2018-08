Arbeitsteilung auf dem Platz

Wer sich bei 33 Grad freiwillig stundenlang in die pralle Sonne begibt, muss schon ein bisschen verrückt sein – oder angemeldet beim Golf Medien Cup von Heike Heider und Christian Niedlich. Dem eingespielten Duo aus der Werbebranche gelingt es seit 19 Jahren, eines der beliebtesten Turniere der Region auf die Beine zu stellen. Das liegt nicht nur an dem wunderschönen Sandy-Lyle-Platz im Golfpark Schloss Wilkendorf, der hervorragenden Verpflegung – Scampi satt an der Halfway, eine prall gefüllte Eistruhe am Abschlag 12 –, sondern vor allem an der bewährten Arbeitsteilung der Veranstalter: Nach dem herzlichen Empfang der 100 Gäste spielte Heike Heider gutes Golf – natürlich außer Konkurrenz, sonst wäre sie zweite Bruttosiegerin geworden – während Christian Niedlich unermüdlich im Cart alle Teilnehmer auf der heißen Runde mit Getränken, kalten Tüchern und guter Laune versorgte. Nach sechseinhalb Stunden waren alle Golfer abgekämpft, aber wieder heil auf der Clubterrasse.

Bei der anschließenden Abendveranstaltung nach dem Motto „Ich steh’ am Mikro und er dahinter“ übernahm Heike Heider die Moderation, überließ aber ihrem Partner den größten Applaus für den Satz „Das Büffet ist eröffnet!“ Mit Köstlichkeiten wie Forellenmousse und Kalbfleisch mit Aioli-Creme hat sich die Gastronomie im Golfclub noch einmal deutlich gesteigert. Küchenchef Sebastian Kubary hat zuvor im Hotel Adlon gearbeitet. Höhepunkt des Abends war die Tombola, bei der es Reisen, Hotelübernachtungen, einen Relax-Sessel und Handys zu gewinnen gab. Das ganze Team des Golfclubs freute sich mit Sous Chef Christian Bender, der mit seinem Los eine Woche Aufenthalt in einer Lodge bei Kapstadt gewann. Bruttosieger des Turniers wurden Elvira Tausendfreund und Michael Liesenfeld. Der größte Gewinner beim Golf Medien Cup ist aber gar kein Golfer: Professor Lothar Schweigerer, Leiter der Kinderklinik Buch, erhielt eine Spende über 12.000 Euro für die Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien. Turnier-Teilnehmer Nils Olov Boback hatte sich mit einer Einzelspende über 3000 Euro besonders großzügig beteiligt.