Rosenkrieg bei Lilly und Boris Becker eskaliert

Die Trennung von Lilly und Boris Becker verläuft nicht so friedlich, wie gedacht. Sie soll versucht haben, in sein Haus einzudringen.

Noch am Montagabend gab sich Boris Becker (50) beim Interview in der Sat.1-Show „Endlich Feierabend“ noch zuversichtlich, dass es nicht zum Rosenkrieg zwischen ihm und Lilly (42) kommen werde: „Der Hoffnungsschimmer ist, dass wir uns als Eltern fair unserem Sohn gegenüber verhalten.“ Medienberichte, wonach er und seine Frau nicht mehr miteinander sprechen würden, erklärte er: „Wir kommunizieren noch jeden Tag, wenn auch nicht mehr ganz so liebevoll.“

Letzteres wird immer deutlicher: Nachdem am 11. Juli die Polizei wegen eines Streits des Ex-Paares zum Anwesen gerufen wurde, rückten am Montag und Dienstag wieder Beamte vor der gemeinsamen Villa in Wimbledon an, deren Mietvertrag am 31. Juli endete.

Sogar die Polizei wurde alarmiert

Während Becker in Berlin war, wollte Lilly nach „Bild“-Informationen noch einmal ins Haus – doch sie kam nicht überall rein. In der Villa sollen Bekannte von Boris gewesen sein, die in der Zeit seiner Abwesenheit aufpassen sollten. Das verzweifelte Model soll deshalb die Polizei gerufen haben. Auch am Dienstag erschien Lilly den Angaben nach wieder an ihrem alten Zuhause – diesmal selbst mit der Polizei. Offensichtlich wollte sie noch einige persönliche Gegenstände holen.

Plötzlich traf auch Boris Becker am Ort des Geschehens ein. Er fuhr mit einer schwarzen Mercedes-Miet-Limousine vor und ging an den Polizisten vorbei ins Haus. Es scheint viel Verbitterung und Enttäuschung im Spiel zu sein. Das unterstreicht ein Instagram-Post von Boris Becker am Dienstag, in dem er folgendes Zitat teilt: „Das Leben hat mir beigebracht, dass Du keine Kontrolle über die Loyalität von jemandem hast. Egal wie gut Du zu ihnen bist: Das heißt nicht, dass sie Dich genauso behandeln. (...) Manchmal werden Menschen, die Du am meisten geliebt hast, zu Menschen, denen Du am wenigsten trauen kannst.“ Lilly Becker hat den Eintrag mit „Gefällt mir“ markiert.

