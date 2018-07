Tennis-Legende Wie Steffi Graf Kindern in Not neue Hoffnung gibt

Seit 20 Jahren unterstützt Tennis-Legende Steffi Graf mit ihrer Stiftung „Children for Tomorrow“ Therapien für traumatisierte Mädchen und Jungen. Am gestrigen Sonntag durften 20 Flüchtlingskinder mit dem Bundesjugendballett in Hamburg auftreten. Ein Gespräch mit der 49-Jährigen über die Not in Slums, den Kampf gegen Vorurteile und ihren Abschied vom Tennis.

Frau Graf, als Sie vor 20 Jahren Ihre Stiftung gründeten, wurde Gerhard Schröder Bundeskanzler, US-Präsident Bill Clinton stolperte fast über eine Affäre mit einer Praktikantin. Was ist Ihre ganz persönliche Erinnerung an dieses Jahr 1998?

Steffi Graf: Oh, das ist wirklich lange her. Ich laborierte 1998 noch an den Folgen einer schwierigen Knieoperation aus dem Oktober 1997 in Wien. Vor der OP konnte ich kaum noch richtig gehen, die Verletzung war falsch diagnostiziert worden. Es war ungewiss, ob ich nach dem Eingriff überhaupt noch Tennis spielen kann. Ich habe dann 1998 nach einem Jahr Pause doch mein Comeback gefeiert. Aber dieser Weg zurück war hart. Sehr hart.

Löste diese Verletzung den Impuls aus, sich mit dieser Stiftung ein Ziel für die Zeit nach der Karriere zu setzen?

Nein, diese Gedanken hatte ich schon deutlich früher. Ich war in meiner aktiven Zeit öfters in Hamburg, nicht nur durch das Turnier am Rothenbaum, sondern auch privat durch Besuche bei Bekannten. Irgendwann habe ich Prof. Peter Riedesser (einer der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendpsychiater, die Red.) kennengelernt, ein unglaublicher charismatischer Mensch. Er hat mir von seiner Arbeit mit Flüchtlingskindern erzählt, die vom Krieg traumatisiert sind und mich auf seine Station ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf eingeladen.

Ihren letzten großen Tenniserfolg feierte Steffi Graf 1999 bei den French Open

Foto: dpa Picture-Alliance / Jacques_Demarthon / picture-alliance / dpa

Ihr erster Eindruck?

Schon der erste Besuch war sehr berührend. Die Kinder haben im Krieg Schreckliches erlebt. Viele konnten einen nicht anschauen, waren völlig verschlossen, jede Freude in ihnen war erloschen. Dank der intensiven Therapie konnte Prof. Riedesser ihnen helfen. Da habe ich für mich entschieden, dass ich diese Arbeit unterstützen will.

Ihre erste gemeinsame Auslandsreise führte Sie in die Elendsviertel von Kapstadt.

Ich habe in den Slums Kinder gesehen, die mit zwei Jahren missbraucht und regelmäßig geschlagen wurden. Hilflose Mütter, die ihre Kinder einfach auf der Straße ausgesetzt haben, fünfjährige Mädchen hatten Säuglinge im Arm. Ein Mädchen hatte schwerste Brandverletzungen, die Eltern hatten sie auf eine brennende Müllkippe geworfen. Und trotz der schrecklichen Gewalterfahrungen habe ich bei vielen Kindern das Strahlen in den Augen gesehen. Sie waren nicht verloren, es gab Hoffnung, wenn man ihnen denn hilft.

Nach dem Flüchtlingsstrom 2015 hat sich vielerorts in Europa die Stimmung gedreht. Es gibt offene Ausländerfeindlichkeit. Wie beeinflusst dies die Arbeit Ihrer Stiftung?

Ich verstehe, dass die Situation viele besorgt. Aber wir kümmern uns um die seelischen Wunden der Kinder und Jugendlichen, die vor Gewalt und Zerstörung in ihren Heimatländern geflüchtet sind. In unserer Ambulanz sind die meisten Jugendlichen alleine ohne Eltern hier angekommen und viele sagen, dass die Flucht noch schlimmer war als der Krieg. Niemand verlässt freiwillig seine Familie, setzt sich den Gefahren der Flucht aus und flieht in ein unbekanntes Land. Diese Kinder und Jugendlichen sind die unschuldigsten Opfer, darum ist es unsere Verantwortung, ihnen zu helfen.

Wie binden Sie Ihren Mann Andre Agassi in die Arbeit Ihrer Stiftung ein?

Andre kümmert sich vor allem um seine Projekte in Sachen Bildung für Kinder. Aber natürlich reden wir über die Stiftung.

Ihre Kinder Jaden und Jaz sind jetzt 16 und 14 Jahre alt. Wissen Ihre Kinder, was Sie beide in Ihren Stiftungen machen?

Ja, unsere Kinder sehen uns viel stärker in Verbindung mit unseren Projekten als mit dem Sport. Unsere Karrieren liegen für sie viel zu lange zurück.

Spielen Sie eigentlich noch? Mit Ihrem Mann hätten Sie ja den idealen Partner.

Wir haben eine Zeit lang noch bei Schauturnieren gespielt, um Geld für unsere Projekte zu sammeln. Aber das geht körperlich bei mir einfach nicht mehr.

Wie haben Sie den Wimbledon-Sieg von Angelique Kerber erlebt?

Am Fernseher in Las Vegas, den zweiten Satz habe ich komplett gesehen. Und ich habe mich total für sie gefreut, ein wirklich schöner Erfolg! Auch über den Halbfinaleinzug von Julia Görges habe ich mich sehr gefreut.

Kerbers Gegnerin Serena Williams ist mit 36 Jahren als Mutter wieder mit Erfolg in den Tenniszirkus zurückgekehrt. Denken Sie manchmal, Sie haben mit 30 Jahren zu früh aufgehört?

Was Serena leistet, ist phänomenal. Aber ich würde eher mit Ja antworten, wenn Sie mich fragen würden, ob ich nicht zu spät aufgehört habe.

Hilft Ihnen das Auf und Ab im Leben einer Weltklasse-Athletin heute bei Ihrer Arbeit in der Stiftung?

Ja, definitiv, ich gebe nicht auf, ich sehe immer das Ziel. Ich will weiter alles versuchen, damit die Wartelisten für unsere Therapien kürzer werden.

Sie haben sehr viel Leid in der Arbeit für Ihre Stiftung gesehen. Macht Sie das im Alltag gelassener?

Ich kann mich immer noch aufregen. Aber es stimmt, ich sehe jetzt vieles in einer anderen Relation. Und ich kann besser meinen Frieden mit einem Tag machen, an dem nicht alles so geklappt hat.

