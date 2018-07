Ausstieg bei GZSZ: Linda Marlen Runge verlässt die Serie

Babelsberg. Ausstieg bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Linda Marlen Runge verlässt nach fünf Jahren die Serie. Der Grund: Die 32-Jährige möchte sich nun verstärkt ihrem anderen Herzensprojekt widmen.

In der im Filmpark Babelsberg produzierten TV-Serie spielte Runge in über 1250 Folgen die lesbische Tontechnikerin Anni Brehme. Doch damit ist jetzt endgültig Schluss. Die Wahl-Berlinerin will sich künftig wieder mehr ihrer 2008 mit dem mexikanischen Musiker Eder Perales gegründeten Band "Lejana" widmen, wie sie bei RTL mitteilte. "Die haben fünf Jahre lang gewartet, bis ich endlich mal ein bisschen mehr Zeit für sie habe", so Runge. Jetzt stünde das Projekt "Lejana" bei ihr an erster Stelle.

Die Zeit am GZSZ-Set wird die Schauspielerin dennoch in guter Erinnerung behalten, wie sie sagt: "Ich werde die großartige Crew vermissen."

