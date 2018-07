Das ist die deutsche Stimme von Donald Duck

Berlin. Im aktuellen „Micky Maus Magazin“ machen sich Donald Duck und seine Neffen auf den Weg nach Berlin, dabei liegt ein Stück Entenhausen schon eine ganze Weile im ersten Stock eines Mietshauses in Schöneberg. Hier lebt Peter Krause, die deutsche Stimme der wohl berühmtesten Ente der Welt. Im Arbeitszimmer der Wohnung steht eine Donald-Aufblasfigur, an der Wand hängt ein Erpel-Bild im Piet-Mondrian-Stil, von der Deckenlampe hängt eine hölzerne Ente. Für den Interview­termin hat sich Krause extra ein Hemd angezogen, das den gleichen Blauton hat wie das ewige Matrosenhemd der Trickfilm- und Comic-Figur.

Seit 30 Jahren synchronisiert der 60-Jährige den zu Tollpatschigkeit und cholerischen Aussetzern neigenden Erpel für Disney, so quaken kann er schon sehr viel länger. „Viele wissen gar nicht, dass Donald Duck von einer menschlichen Stimme erzeugt wird. Die denken, das wird im Studio künstlich erzeugt oder verfremdet“, erklärt Krause. Selbst mit neuen Tontechnikern würde er ab und an diese Erfahrung machen. „Doch dann sitzt Mario von Jascheroff, die Stimme von Micky Maus, als Aufnahmeleiter im Studio und sagt: ,Nein, nein, das macht der alles selber’“, sagt Krause und lacht.

Doch wie kommt man dazu, quaken zu wollen und zu können wie die berühmte Ente? Die Anfänge dazu liegen – wie so häufig – in der Kindheit. In den frühen 60er-Jahren hat der in Bayern geborene Peter Krause mit seiner Familie in New York gelebt. Als kleiner Junge wusste er genau, wann am Wochenende die Cartoons liefen und wie der Fernseher anging. „Am meisten beömmelt habe ich mich über Donald Duck, weil man den einfach nicht verstehen konnte. Eine Figur, die wie ein Mensch angelegt ist, aber keiner ist – das fand ich saukomisch“, erinnert er sich. Noch heute zählt der Ausruf „Ich bin doch auch nur ein Mensch“ zu den Lieblingssätzen, die er der Ente in den Schnabel legen darf.

Nach der Rückkehr nach Deutschland 1964 verbrachte er die Sommerferien bei einer Tante. „Mein Cousin wusste, wie man das Quak-Geräusch von Donald Duck machte, und das hat er mir dann gezeigt. Das konnte ich relativ schnell nachmachen.“ Dass man so reden könnte, habe er erst ein paar Jahre später ausprobiert, „und es funktionierte auf Anhieb“. Er erklärt, wie der typische Klang entsteht, nämlich in der Wange, wo er eine Art Lufttasche in Schwingung versetze, dann Zunge an den Gaumen und Luft durchpressen. „Als Kind macht man solchen Quatsch, mit 30, 40 oder 50 kann man so etwas nicht mehr lernen.“

1982, er wohnte mittlerweile in Berlin und betätigte sich als Schlagzeuger und Taxifahrer, startete er den ersten halbwegs ernst gemeinten Versuch, offiziell „Duckisch“ sprechen zu können. Leider bei der falschen Adresse: „Im Fernsehen lief eine Art Disney­parade, und da war Donald Duck wegsynchronisiert. Ich war so sauer und habe den SFB angerufen und denen erzählt, dass ich wie Donald Duck sprechen kann, wurde aber abgebügelt.“ Zwei Jahre später eine neue Chance: Disney suchte in einer weltweiten Aktion einen Nachfolger für den Stimmkünstler Clarence „Ducky“ Nash, der bis ins hohe Alter Synchronstimme von Donald Duck war. „Ich hatte nur ein billiges Mikro und einen einfachen Kassettenrekorder zu Verfügung und habe die Nationalhymnen auf Englisch, Französisch und Deutsch gesungen und noch ein paar Kommentare aufgenommen und zu den Disney-Studios nach Burbank geschickt. Einen Monat später kam die Antwort, dass sie ihr Problem bereits gelöst hätten“, erinnert er sich. Den Brief mit der Absage hat er zusammen mit allem anderen Duck-relevanten Schriftverkehr und Zeitungsausschnitten in einem Ordner abgeheftet.

Mit dem dritten Anlauf klappte es endlich. Durch den Erfolg des Kinofilms „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ 1988 ging es mit dem Zeichentrick-Business wieder bergauf. Deshalb beschloss der Disney-Konzern: In jedem Land sollte es nur noch jeweils einen Sprecher für die Charaktere geben. Peter Krause ging zum Casting – die Verantwortlichen waren begeistert.

Doch von der Synchronarbeit allein kann man nicht leben, deshalb sattelte er in seinem Berufsleben jenseits von Disney auf Journalismus um. Als er 2004 die Macher der Wanderausstellung „Duckomenta“ in der Urania interviewte, gab er sich als Synchronsprecher zu erkennen – und die Idee zu einem Auftritt bei der parodistischen Entenbilderschau war geboren. Krause erinnert sich: „Es war furchtbar improvisiert. Ich habe mich mit DVDs eingedeckt und bin in der Urania aufgetreten. Dabei habe ich Blut geleckt.“ Seitdem mache er bei jeder „Duckomenta“ an einem Familientag sein Programm, zeigt Filmausschnitte und verrät kleine Geheimnisse rund um Donald Duck. Auch im Schlosspark-Theater tritt er Anfang Januar nächsten Jahres mit seinem „Er kam, sah und quakte“ auf. Das Alter seiner Fans reicht dabei von sechs bis 90 Jahre: „Also Kinder allen Alters. Das ist einfach schön.“