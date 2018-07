Halbzeit auf der Berlin Fashion Week

Berlin. Auch am dritten Tag der Berliner Fashion Week steht nicht nur die Mode, sondern vor allen Dingen die Prominenz im Mittelpunkt. Die Berliner Morgenpost blickt auf die brisanten Höhepunkte der vergangenen Tage zurück.

Make-up und Mamaglück

Am Nachmittag luden das Make-up-Label Artdeco und Taschendesignerin Lili Radu zum Launch der gemeinsamen Kooperation ins Soho House in Mitte. Auf der Gästeliste standen Models und Influencer wie Elena Carrière, Farina Opoku und Masha Sedgwick. Radu ließ ihren viereinhalb Monate alten Sohn Henri bei ihrer Mutter – und ihren Mann Patrick auf der Modemesse Premium. Von Babypfunden war nichts zu sehen, Radu glänzte in einem weißen Sommerkleid und verriet: „Ich habe seit der Geburt noch gar keinen Sport gemacht. Baby und Job nehmen einfach sehr viel Zeit in Anspruch.“ Ein Kindermädchen möchte sie sich trotz Doppelbelastung nicht leisten. „Dafür bin ich ja nicht Mutter geworden“, erklärte die Unternehmerin. Bei prickelndem Wein und Avocadobrot wurde nach Bestaunen der Make-up-Kollektion das Fashion-Week-Bergfest weitergefeiert.

Tänzerin Nikeata Thompson macht auch barfuß eine gute Figur

Foto: Niklas Cordes / BM Träume aus Gold und Silber

Währenddessen zelebrierten Promis wie Model Barbara Meier, Schauspielerin Sonja Kiefer, Spielerfrau Cathy Hummels und Tänzerin Nikeata Thompson die „Kingdom of Dreams“-Kollektion von Schmuckhersteller Thomas Sabo im China Club an der Behrenstraße. Bei Dim Sum und kühlen Getränken plauderte Thompson aus dem Dating-Nähkästchen: „Ich habe Tinder aufgegeben. Ich suche nach dem richtigen Mann nur noch auf dem Sportplatz.“ Wären ihre Exfreunde auf dem App-Portal gewesen, hätte sie diese abgelehnt. „Das ist einfach nichts für mich.“ Nicht nur die Suche nach dem Richtigen nimmt die Sportlerin leicht, auch beim Outfit muss alles passen. So zog Thompson kurzerhand ihre schmerzenden High Heels aus. „Geht doch auch ohne“, erklärte sie lachend. Was ihr Amor in Zukunft noch alles beschert, hätte sie auch auf dem Event erfahren können: Eine Kartenlegerin sagte interessierten Gästen ihre Zukunft voraus. Wem die nicht rosig genug anmutete, der durfte sich an der Bar mit Zuckerwerk das Leben versüßen.

Der ehemalige Profi-Boxer Axel Schulz ist bekennender Fleischesser

Foto: Matthias Nareyek / Getty Images for MBFW

Prominente auf Häppchendiät

Figur- und gesundheitsbewusste Promis haben es während der Fashion Week nunmal nicht immer leicht. Zwar hilft die fünftägige Häppchendiät beim Halten des Gewichts trotz Champagnerflatrate, nicht immer stehen jedoch für jede Unverträglichkeit oder jedes Ernährungskonzept die richtigen Snacks bereit. „Ist das eine Cola light?“, fragte sich „Bachelor in Paradise“-Gewinner Philipp Stehler angesichts vorbeischwebender Getränketabletts bei der „Bunte“-Party im Restaurant „Grace“ am Kudamm, um dann doch lieber beim Wasser zu bleiben.

Vor dem gleichen Problem stand Moderatorin Anastasia Zampounidis an der Bar bei der Lascana-Show auf der Dachterrasse des „nhow“-Hotels an der Stralauer Allee. Aus Mangel an zuckerfreien Alternativen entschied sie sich für ein alkoholfreies Bier: „Kann man das eigentlich auch mit Strohhalm trinken?“ Die Frage nach dem Glutengehalt der Speisen trieb derweil Patricia Schulz und ihre Freundin um.

Einfacher hatte es da ihr Mann, Ex-Boxer Axel Schulz: „Also ich nehm’ die Boulette.“

