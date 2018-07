Beim Hoffest genießt Berlin den Sommer

Feierten am Roten Rathaus: Innensenator Andreas Geisel mit Ehefrau Anke

Es ist der traditionelle Höhepunkt der Sommerfeste: das Hoffest des Regierenden Bürgermeisters, zu dem Michael Müller (SPD) am Dienstagabend geladen hatte. Bei der 18. Auflage des Treffens der Berliner Gesellschaft im und am Roten Rathaus nahm Müller bereits zum vierten Mal die Rolle des Gastgebers ein. Bei allerbestem Wetter begrüßte er rund 4000 Gäste, darunter den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Werner Feymann. In seiner Begrüßungsrede appellierte Müller, Flüchtlinge aufzunehmen und sich nicht abzuschotten.

Mitgefeiert haben auch Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem, der DGB-Landesvorsitzende Christian Hoßbach, der Leiter der Stasiunterlagenbehörde, Roland Jahn und Charité-Chef Karl Max Einhäupl. Aus der Bundespolitik kamen unter anderem Familienministerin Franziska Giffey (SPD), Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke). Die Wirtschaft war unter anderem durch Handwerkskammerpräsident Stephan Schwarz vertreten.

Das Hoffest wird von der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner organisiert. Bei Forelle, irischem Lachs, Rinderbacke mit grünem Curry und Wildschwein aus Brandenburger Wäldern tauschten sich die Gäste angeregt aus. Zu den Top-Themen gehörten das Sommertheater in der Union und die Stimmung in der rot-rot-grünen Koalition.

( ab )