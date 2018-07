Fashion Week: Prominenz auf und neben dem Catwalk

Berlin. Keine Sorgen um Safer Sex am Dienstag mussten sich die Gäste der Show von Lena Hoschek machen. Die Designerin verteilte Kondome an Rebecca Mir, Marcel Ostertag und Enie van de Meiklokjes. Am Abend feierte Luisa Cerano den 20. Geburtstag des Labels mit einer Party in der König Galerie, die in der ehemaligen Kirche St. Agnes in Kreuzberg residiert. Erwartet wurden 500 Gäste, darunter die Schauspielerinnen Natalia Wörner, Lisa Martinek, Lea van Acken, Katja Flint und Lisa Tomaschewsky.

Schaut vorbei: Designer Marcel Ostertag

Foto: Matthias Nareyek / Getty Images for Lena Hoschek

Später am Abend zelebrierte das Label Laurèl seine farbenfrohe Version von Individualität im Kunst Lager Haas in Charlottenburg. Auf der Gästeliste: Schauspieler Heino Ferch, Neu-Berliner Hardy Krüger Jr. und Moderatorin Nazan Eckes. „Diversität, ein Manifest für die Zukunft, lautet die Vision hinter der Kollektion“, so Designerin Elisabeth Schwaiger. Ein Model mit prominenter Verwandtschaft lief bei Marc Cain über den Catwalk. Talia Graf ist die Nichte von Steffi Graf. Die 19-Jährige lebt wie ihre Tante und Ehemann Andre Agassi in Las Vegas.

