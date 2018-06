Mit Swing in den Sommer im Kronprinzenpalais

Pünktlich zum Burda Sommerfest am Dienstagabend war der Himmel wieder blau und wolkenlos. 900 Gäste waren der Einladung von CEO Paul-Bernhard Kallen und Verlagsvorstand Philipp Welte in das Kronprinzenpalais am Boulevard Unter den Linden gefolgt. Mit dabei zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, darunter auch Verlegerin Julia Becker, Aufsichtratsvorsitzende der Funke Mediengruppe. Neben Schauspielern wie Ruby O. Fee, Anja Kling und Maike von Bremen sorgte auch das Capital Dance Orchestra für eine glamouröse Atmosphäre. Bei nostalgischen Swing-Klängen tranken die Gäste im festlich geschmückten Garten des Palais Champagner.

Auch der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ließ sich die Häppchen wie Walnussbrot mit Schinken schmecken, während er sich mit Michael Michalsky unterhielt. „Ich komme direkt von den Vorbereitungen meiner Fashion Show, die in zehn Tagen stattfindet“, so der Modedesigner. Mit seiner Show unter dem Motto „Dream again“, die als Finale der Berlin Fashion Week stattfindet, wolle er Berlin Mut machen. „Ich glaube an die Modestadt Berlin.“

Modedesigner Michael Michalsky und Schauspielern Ruby O. Fee auf dem roten Teppich

Foto: Eventpress Golejewski / Eventpress

Ruby O. Fee hatte die letzten Tage nicht beim Vorbereiten einer Modenschau, sondern bei Dreharbeiten in Kanada verbracht. „Wir machen gerade eine Drehpause, im August geht es wieder los. In der Zwischenzeit kann ich zu Film- und Sommerfesten gehen und auch bei der Fashion Week will ich dabei sein. Darauf freue ich mich besonders“, so die Schauspielerin.

Im mit kleinen Tischen, Hollywood-Schaukeln und Kerzen dekorierten Garten hatten sich auch Politiker wie Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen eingefunden. Die Gäste unterhielten sich bei abwechselnder DJ- und Live-Musik. Eine Pause wurde erst eingelegt, als das Buffet mit Roastbeef, Safranrisotto, Spargel und gegrilltem Lachs eröffnet wurde.