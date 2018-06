Die zwei Leben der Lea van Acken

50 aufgeregte Kita-Kinder können es kaum noch erwarten: Sie alle freuen sich nicht nur auf ein Stück vom Kuchen, der anlässlich des 15. Geburtstages der Bildungsinitiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ im Microsoft-Sitz Unter den Linden serviert wird, sondern auf ihren Star aus dem vierten „Bibi und Tina“-Kinofilm. Lea van Acken ist an diesem Tag Gast der Party und liest den Kleinen ein Märchen vor. Auch die 19-Jährige hat etwas zu feiern: Sie hat die Allgemeine Hochschulreife in der Tasche. In der Berliner Morgenpost schwelgt die Schauspielerin in Erinnerungen an ihre kürzlich geendete Schulzeit.

Ihnen steht die letzte Abi-Prüfung bevor. Haben Sie Bammel?

Lea van Acken: Ach, eigentlich habe ich nicht wirklich Angst, ich habe ja schon bestanden, selbst wenn ich einen Blackout in der mündlichen Prüfung bekäme.

Haben Sie einen Glücksbringer für Prüfungen?

Ich versuche mich nicht zu sehr an Gegenstände zu klammern, weil ich sonst sehr betrübt wäre, wenn diese weg wären. Ich versuche es eher mit Mantras, etwas Yoga, und es passt. Meine Mama hat mir aber immer richtig dicke Lunchpakete für die Schule mitgegeben, vor den Prüfungen war immer mein ganzer Tisch voll. Essen erdet mich, das war dann mein Glücksbringer.

Stand die Schauspielkarriere der schulischen Laufbahn auch mal im Weg?

Meine Eltern haben mir zum Glück immer vertraut und mir gut zugeredet. Nach „Anne Frank“ gab es mal eine kurze Phase, in der ich sofort nach Berlin ziehen und nicht mehr zur Schule gehen wollte. Aber ich bin sehr froh, dass ich es bis jetzt durchgehalten habe. Gerade im 12. Schuljahr habe ich sehr viel gedreht und merkte allein durch das viele Pendeln, dass meine schulische Leistung etwas drunter leiden musste und ich andererseits auch als Schauspielerin nicht alles machen konnte, zum Beispiel Ballettunterricht nehmen. Jetzt nach dem Abi kann ich mich komplett auf das konzentrieren, was ich machen möchte.

Eine Art Befreiungsschlag. Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig frei gefühlt?

Ich habe oft viele schöne Freiheitsmomente. Zum Beispiel wenn ich von Berlin wieder aufs Land fahre, zurück in meine Heimat in der Nähe von Lübeck, oder alleine durch den Wald spaziere. Überhaupt, die Natur gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Ich war letztens mit einer Freundin am Meer, in Südfrankreich. Der Strand war so wunderschön, dass ich dort völlig selig spazieren gegangen bin. Und Tanzen bedeutet für mich Freiheit. Man muss sich einfach oft genug vor Augen halten, wie viel Freiheiten wir genießen können, mit unserem Wohnort, mit unserem Pass und den finanziellen Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben.

Könnte man sagen, Sie führen zwei Leben, eins in Berlin und eins in Ihrer Heimatstadt?

Ja, schon. Aber ich hatte und habe meine Eltern immer als Anker. Natürlich ist es ein großer Unterschied, in Berlin zu sein als zu Hause. Aber auch in der Hauptstadt habe ich Freunde, mit denen ich einfach nur abhängen und auch mal albern sein kann.

Was haben Sie an der Schule gehasst?

Mathe! Obwohl ich einen wundervollen Lehrer hatte, mit dem man viel Spaß haben konnte. Er sagte immer: „Versucht es, aber man muss eben auch nicht alles können.“

Haben Ihre Mitschüler Sie manchmal beneidet?

Nein, da habe ich wirklich Glück gehabt. Ich habe meine Schauspiellaufbahn aber weitestgehend aus der Schule rausgehalten, nie etwas darüber von mir aus erzählt. Mein Jahrgang war da sehr nett, und falls es Neid gab, dann habe ich das nicht mitbekommen.

Hatten Sie einen Schulschwarm?

Na klar. In der siebten Klasse habe ich mich immer mit einem Jungen getroffen, aber das war ja keine Beziehung in diesem Sinne. Wir haben Händchen gehalten, im Wald gespielt und solche Dinge. In der Oberstufe wurden dann die älteren Jungs in den Klassen über mir interessant. Mit einer Freundin bin ich ständig in den Oberstufentrakt gelaufen, weil wir die Jungs so cool fanden (lacht).

Was war der größte Glücksmoment?

An dem Tag, als die Entscheidung für die Rolle in „Kreuzweg“ fiel, war ich sehr aufgeregt und konnte mich im Unterricht kaum konzentrieren. Als meine Mutter mir dann vor dem Klassenzimmer mitteilte, ich müsse deswegen noch mal telefonieren, mir den Hörer gab und die Agentin mir den Part zusicherte, war ich unfassbar glücklich. Ich denke aber, es ist oft auch eine Einstellungssache, das mit dem Glück.

Das klingt sehr reif. Fühlen Sie sich jetzt, nach dem bestandenen Abitur, erwachsen?

Ich glaube, ich habe mir schon immer eingebildet, erwachsener zu sein, als ich vielleicht bin. Das kommt daher, dass ich durch die Schauspielerei schon immer ständig von Erwachsenen umgeben war. Aber ich glaube, es gibt Momente, in denen ich mich gerne erwachsen gebe, aber genauso gibt es die, in denen ich wieder die kleine Lea bin, die sich um nichts Sorgen machen möchte. Die Balance ist wichtig.

Haben Sie schon überlegt, ob ein Studium infrage kommt?

Ich hätte ja große Lust, mit Kindern zu arbeiten. Vielleicht nicht studieren, aber etwas in Richtung Psychologie und Heilpraktik finde ich spannend. Oder Sozialpädagogik und Ernährungsberatung, beides sehr spannend. Auf jeden Fall im Bezug mit Kindern, vielleicht auch Yogalehrerin für die Kleinen. Gerade genieße ich aber die Schauspielerei sehr und will auch keine Pause machen. Ich möchte an meinem Englisch arbeiten, um mich auch international breiter fächern zu können. Aber ganz auf das Spielen verzichten, das könnte ich sowieso nicht.