Mit Yoga über den Dächern von Mitte den Kopf frei machen

Mitte. Patricia Thielemann hat ihre Mitte wiedergefunden. „Yoga hilft, wieder bei sich selber anzukommen“, sagt die 54-Jährige am Sonntagmorgen bei der ersten Ausgabe des diesjährigen „Spirit Yoga Sommers“ auf der Dachterrasse des „Hotel de Rome“ am Bebelplatz. Anfang des Jahres gehörte die Yogalehrerin und ehemalige Schauspielerin zu den ersten Frauen, die Regisseur Dieter Wedel in einem Artikel des „Zeit Magazins“ der sexuellen Belästigung beschuldigten.

Die Anfeindungen, die sie danach – auch vonseiten anderer Medien – erlebte, haben sie schockiert, sagt die Wahlberlinerin heute. „Mit dieser Reaktion habe ich nicht gerechnet. Hätte man mich zwei Wochen nach der Veröffentlichung gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass ich diesen Schritt bereue.“ Erst nachdem sich als Folge zahlreiche weitere Frauen zu Wort gemeldet hatten, die angaben, die gleichen Erfahrungen mit Wedel gemacht zu haben, habe sie das Gefühl gehabt, ihre Glaubwürdigkeit wiedergefunden zu haben. „Heute glaube ich, dass wir einen wichtigen Beitrag zur #MeToo-Debatte geleistet haben.“ Schließlich gebe es „viele Wedels da draußen“ und noch mehr Frauen, die sich – wie auch sie selbst in den 90er-Jahren – nicht trauten, ihr Schweigen zu brechen.

Patricia Thielemann hat viele Jahre Yoga in Los Angeles unterrichtet, bevor sie 2004 Spirit Yoga in Berlin gründete. Mittlerweile betreibt sie drei Studios, in Charlottenburg, Mitte und Zehlendorf. Auf der Dachterrasse des „Hotel de Rome“ gibt sie gemeinsam mit ihrem Team noch bis September jeden Sonntag um 9 Uhr eine Yogaklasse – frische Luft, Sonnenschein und das Glockenläuten des Berliner Doms inklusive.

