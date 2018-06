Getrocknetes Rinderherz von Andreas Rieger

Rezepte für die Berliner Morgenpost: Jeden Sonntag präsentiert ein Spitzenkoch der Stadt ein Gericht zum Nachkochen. Heute: Getrocknetes Herz von Andreas Rieger vom Restaurant „einsunternull“ in Mitte.

Der Gedanke ist, den Geschmack eines Stück Fleischs durch den Entzug von Wasser zu intensivieren und dieses dann als Würzmittel zu nutzen. Als Beispiel dafür kann man sich hierbei am Rogen der Großkopfmeeräsche orientieren. In gesalzenem, getrocknetem Zustand (besser bekannt als Bottarga) dient dieser in Italien beispielsweise als Würzmittel für Pasta- und Fischgerichte.

Zutaten:

Lamm- oder Rinderherz

Trinkwasser

Steinsalz

Zubereitung:

Die Herzen durch einen Längsschnitt öffnen, anschließend unter kaltem Wasser von allen Blutgerinnseln befreien und für 24 Stunden in Eiswasser wässern. Danach die Herzen in Segmente, entsprechend ihrer Kammern teilen und restlos parieren, also Fett, Silberhaut, Adern komplett entfernen. Gegebenenfalls die Stücke quer halbieren. Das Fleisch zwei zu eins mit Wasser in einen Siegelrandbeutel oder verschließbaren Frischhaltebeutel geben, 30 Gramm Steinsalz pro Kilogramm Herz einstreuen, vermengen und im Kühlschrank für 48 Stunden abgedeckt marinieren lassen. Das Herz aus der Lake nehmen, trocken tupfen und je nach Stärke zwölf bis 16 Stunden bei 72 Grad im Dehydrator oder Backofen trocknen. Das Trockenfleisch verschlossen und kalt lagern, kurz vor dem Anrichten auf einer feinen Microplane (Reibe) reiben.

