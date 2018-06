Halbfinale bei den Emmys am Kudamm

Tanja Ziegler, Veronica Ferres und Regina Ziegler beim Semi-Final Round of Judging, 46. International Emmy Awards 2018 in Berlin

Berlin. Schon Monate vor der Award-Saison zwischen November und Februar fangen die Prominenten mit den Vorbereitungen für den perfekten Auftritt auf dem roten Teppich an. Das mit den Vorbereitungen gilt ebenfalls für die Jury des International Emmy Award – wenn auch mit anderen Prioritäten als Kleiderwahl und Verschönerungsprogramm.

Mit dem Fernsehpreis ehrt die International Academy of Television Arts & Sciences die besten außerhalb der USA produzierten und ausgestrahlten Fernsehsendungen. Bevor die Awards zum 46. Mal am 19. November New York verliehen werden, sind drei Abstimmungsrunden nötig. Zur zweiten, der Semi-Final Round of Judging, hatten am Freitagabend die Produzenten Regina und Tanja Ziegler sowie Michael Smeaton und Klaus Graf zum Cocktail Prolongé mit einem Flying-Menü von Sternekoch Markus Semmler im BMW-Haus am Kurfürstendamm geladen.

Dort begrüßte Hans-Reiner Schröder, Direktor BMW Berlin, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller als Schirmherren der Veranstaltung sowie Produzenten, Regisseure und Schauspieler. Unter ihnen Veronica Ferres, die zur Jury gehörte, die an diesem Tag seit 7.15 Uhr im Roten Rathaus über „Beste Hauptdarsteller“ urteilen durfte. Mitgefeiert haben die Schauspieler Caroline Peters, Tessa Mittelstaedt, Johann von Bülow und Steffen Groth.

Die Nominierten:

Schauspielerin in einer Hauptrolle:

Rosalie Thomass – „Eine unerhörte Frau"

Verena Altenberger – „Die beste aller Welten“

Paula Beer – „Bad Banks“

Schauspieler in einer Hauptrolle:

Sascha Alexander Geršak – „Gladbeck“

Barry Atsma – „Bad Banks“

Peter Kurth – „Babylon Berlin“

Schauspielerin in einer Nebenrolle:

Marie Rosa Tietjen – „Gladbeck“

Leonie Benesch – „Babylon Berlin“

Ulrike Krumbiegel – „Polizeiruf 110 – Muttertag“

Schauspieler in einer Nebenrolle:

Albrecht Schuch – „Gladbeck“

Bernd Hölscher – „Der Hauptmann“

Robert Gwisdek – „Drei Tage in Quiberon“

Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle:

Lina Beckmann – „Fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer?“

Carol Schuler – „Zweibettzimmer“

Ilse Neubauer – „Falsche Siebziger“

Schauspieler in einer komödiantischen Rolle:

Heinz Strunk – „Jürgen: ab heute wird gelebt“

Charly Hübner – „Jürgen: ab heute wird gelebt"

Jörg Schüttauf – „Vorwärts immer“

Nachwuchs:

Stephanie Amarell – „Die Familie“

Emma Bading – „Lucky Loser“

Jonathan Berlin – „Die Freibadclique“

Jonas Daßler – „Das schweigende Klassenzimmer“

Starker Auftritt:

Andrea Sawatzki – „Casting“

Eva Ingeborg Scholz – „Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel“

Gerdy Zint – „In den Gängen“

Cem Ali Gültekin – „Nord bei Nordwest - Waidmannsheil"

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von den Mitgliedern des Bundesverbands Schauspiel (BFFS) per Abstimmung ermittelt und am Abend der Preisverleihung am 14. September 2018 im Rahmen einer feierlichen Gala im Berliner Zoo Palast bekanntgegeben.