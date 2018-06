Das sind die Trendfrisuren für den Sommer

Er ist der Friseur, dem die Promis vertrauen: Dennis Creuzberg kam 2003 in die Hauptstadt – und baute sich ein kleines Haar-Imperium auf. Nach diversen Stationen, unter anderem bei Coiffeur Udo Walz, betreibt der 39-Jährige seinen Laden "Atelier Creuzberg" in Mitte seit mittlerweile fünf Jahren. Und das mit beachtlichem Erfolg: Zu seinem Kundenstamm gehören Designerin Jette Joop, die ehemalige Profi-Eiskunstläuferin Katharina Witt sowie Gesundheitsminister Jens Spahn und dessen Ehemann Daniel Funke. Dieses Jahr feiert Creuzberg nicht nur zehn Jahre Selbständigkeit, sondern auch eine eigens entwickelte Produktlinie.

Wir trafen den gebürtigen Rheinländer in seinem Laden an der Auguststraße, um mit ihm zu klären, was in dieser Saison so richtig Sommer-schön macht – und was die derzeit wichtigsten Haar-Trends sind. Die Berliner Morgenpost zeigt dazu prominente Beispiele, die vormachen, wie man diese richtig trägt.

„Sommertrend ist auch die Farbe Blond. Frauen wollen wieder heller werden, wie beispielsweise Moderatorin Barbara Schöneberger.“

Foto: Jörg Krauthöfer

„Der Long Bob kommt so gut an, weil er gut tragbar und variabel ist. Die Version von Sängerin Lena Meyer-Landrut ist perfekt gestylt.“

Foto: Eventpress Radke / picture alliance / Eventpress

„Schauspieler Jannik Schümann vereint zwei Haar-Trends: Beim Mann ist die Scheitelfrisur angesagt, und es wird mit Gel gearbeitet. “

Foto: FrankHoermann/SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

„Für den Sleek Look à la Model Heidi Klum kommt das Glätteisen zum Einsatz. Man geht weg von dem nicht geföhnten Natur-Look.“

Foto: Elizabeth Goodenough/Everett Col / picture alliance / Everett Colle

„Bei den Kids verabschieden wir uns von Zwischenlängen. Es wird kurz, oder man lässt lang wachsen, wie Youtuberin Faye Montana.“

Foto: rtn, patrick becher / picture alliance / rtn - radio t

„Die Haare werden kürzer, ein totaler Sommertrend. Das geht vom 20er-Jahre-Bob bis hin zu raspelkurz wie bei Sängerin Alina Süggeler.“

Foto: Eventpress Schraps / picture alliance / Eventpress