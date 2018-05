Model Kaia Gerber dreht im Kraftwerk an der Luxusuhr

Berlin. Die Feststellung, mit zunehmendem Alter immer mehr auszusehen wie die eigene Mutter, sorgt nicht bei jeder Frau für Begeisterung. Kaia Gerber hingegen hat sie Modelverträge mit Labels wie Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi und Moschino eingebracht. Am Mittwoch war die 16-jährige Tochter von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber auf Einladung eines Schweizer Luxusuhrenherstellers zu ihrem ersten Berlin-Besuch gekommen.

Nach der Sightseeingtour am Nachmittag war sie am Abend Ehrengast im Kraftwerk an der Köpenicker Straße, wo ein neues Modell vorgestellt wurde. "In der kurzen Zeit, die ich hier verbracht habe, habe ich mich schon in Berlin verliebt", so das Model. "Es gibt so viel Geschichte hier und trotzdem ist es ein sehr junger Ort."