Promis feiern die roten Panther beim New Faces Award

Im „Spindler und Klatt“ wird zum 19. Mal der Bunte New Faces Award an den Film- und Regienachwuchs verliehen.

Die Verleihung des Bunte New Faces Awards am Vorabend des Deutschen Filmpreises hat bereits Tradition. Zum 19. Mal verlieh das Magazin den roten Panther am Donnerstag im "Spindler und Klatt" an der Köpenicker Straße.

In den Kategorien "Beste Nachwuchsschauspielerin" und "Bester Nachwuchsschauspieler" wurden Lisa Vicari für den Thriller "Luna" und Jonathan Berlin für "Die Freibadclique" ausgezeichnet. "Vicari überzeugt mit besonderer Klarheit im Spiel", "Berlin zieht den Zuschauer durch ehrliche Emotionen in seinen Bann, wobei sein Spiel immer natürlich und unaufgeregt ist", begründete die Jury ihre Entscheidung. "Bester Debütfilm" wurde das Drama "Back for Good" von Mia Spengler, der "Sonderpreis der Jury" ging an die Romanverfilmung "Das schweigende Klassenzimmer". Legendär ist der Bunte New Faces Award vor allem auch für seine Aftershowparty. Für die Musik sorgten als DJs dieses Mal die Schauspieler Sonja Gerhardt, Taneshia Abt und Langston Uibel. Um den Nachwuchs zu feiern, waren auch erfahrene Kollegen wie Devid Striesow nach Kreuzberg gekommen.

Außerdem: die Schauspieler Michelle Barthel und Timur Bartels sowie Sänger Sasha. Die Gefahr, vor dem Filmpreis nicht den notwendigen Schönheitsschlaf zu bekommen, nahmen sie dafür gern in Kauf.

Schauspieler Timur Bartels war auch zu Gast in Folge 16 des Berlin-Podcasts "Molle und Korn":

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Soundcloud

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Deezer