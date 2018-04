Alice Brauner und ihr Vater: "Wir streiten uns immer noch“

Am liebsten würde man mit ihr gleich mehrere Interviews führen. Gleichzeitig am besten, so viel will man von ihr wissen. Bevor wir uns treffen, haben mich Kollegen und Freunde mit Fragen überhäuft. Die wichtigste: Wie geht es ihrem Vater? Artur ("Atze") Brauner, Filmproduzentenlegende, Holocaustüberlebender und unermüdlicher Mahner, nicht zu vergessen – im vergangenen August starb seine Frau Maria Brauner. Sie lernten sich auf der Flucht aus Polen nach Berlin kennen, sie waren 71 Jahre verheiratet. Diesen August wird er 100. Ein Jahrhundertleben im Wortsinn.

Andererseits fragt man erfolgreiche Unternehmerinnen ja sonst auch nicht als Erstes nach ihrem Vater. Alice Brauner (52) führt seit 2006 die Geschäfte der legendären CCC-Filmstudios und der Filmproduktion, nominell zwar noch immer gemeinsam mit dem Vater, aber doch mit eigenem Kopf – und Erfolg.

Oder sollen wir nicht doch lieber mit den Schlagzeilen des Tages anfangen? Die Attacke auf einen jungen Juden in Prenzlauer Berg beherrscht die Nachrichten, gefolgt vom 70. Jahrestag der Gründung Israels. Alice Brauner wäre dazu eine spannende Interviewpartnerin. Sie ist Journalistin, hat für die Shoah Foundation Zeitzeugen interviewt, über die "Neue Rechte" promoviert. Ihre Söhne, Zwillinge, sind im selben Alter wie Täter und Opfer des aktuellen Falls. Was denkt sie, was ihre Familie?

Alice Brauner fegt förmlich ins Foyer ihres Firmensitzes in Schmargendorf – zu schnell, als dass wir noch nach eventuellen Filmstars Ausschau halten könnten. Was auch wenig Erfolg hätte. Denn an der Marienbader Straße liegen nur die Büros der CCC Filmkunst. Im dritten Stock darüber wohnt die Familie Brauner – also sie, Mann und Söhne, wenn sie nicht in München sind. Sie ist in zweiter Ehe verheiratet mit dem Münchner Hut-und Zigarrenhersteller Michael Zechbauer. Artur Brauner lebt nach wie vor im großen Haus der Familie an der Koenigs­allee, wo auch Tochter Alice aufwuchs.

Winnetou, Old Shatterhand, und Dschingis Khan

Wer die Filmstudios sehen will, müsste wiederum nach Spandau, wo sie Artur Brauner 1946 gegründet hat. In einer ehemaligen Giftgasfabrik der Nazis und mit der Idee, dort Filme zu drehen, die die Erinnerung an den Holocaust wachhalten. Doch sein erster Film "Morituri" ("Todgeweihte") fiel beim Publikum 1946 durch – es war noch zu früh für die Aufarbeitung. Was die Deutschen wollten, waren "Winnetou", "Old Shatterhand", "Dschingis Khan". In Spandau entstanden mehr als 700 der bekanntesten deutschen Spielfilme, darunter 230 Eigenproduktionen.

Im Schmargendorfer Firmensitz erinnern nur Filmplakate an alte Zeiten. Gearbeitet wird an den Filmen von morgen, sagt Alice Brauner. Gerade kommt sie von einer Besprechung zu "Final Cut", einer Serie nach den Thrillern von Veit Etzold, "übrigens eine der härtesten Thrillerserien, die ich je gelesen habe". Wo die Serie läuft, weiß sie noch nicht. Koproduzent ist ZDF Enterprises. "Vielleicht im Fernsehen, auf jeden Fall irgendwann auch im Netz." Sie hat das Internet als neuen Ort für gute Filme entdeckt, träumte schon vor Jahren öffentlich von Serien wie "Homeland". 2017 wurde der gesamte Studioanteil der Netflix-Serie "Dark" in den CCC-Studios gedreht, was gemeinsam mit der Fremdproduktion "Ku'damm 59" (Ufa) für eine Rekordauslastung sorgte. Ihr Erfolg. Gegen den Willen des Vaters. Dazu kommen wir noch.

Bevor wir losgehen, stoppt sie kurz. Ob wir wüssten, dass sie schon einmal mit der Morgenpost spazieren gegangen ist? Mit Bernd Philipp nämlich, damals Morgenpost-Autor. 2006 war das, es wurde ein liebevolles Gespräch mit der Tochter, die damals in den Startlöchern stand, das Erbe das Vaters zu übernehmen. Philipp ist vor Kurzem gestorben. Sie erinnert sich an seinen Humor, seinen Zuspruch, sein Interesse. Er schrieb das Buch zum Film "Der letzte Zug" (Joseph Vilsmaier, 2006), den die Brauners produzierten. Kurz vor Ostern ist Philipp gestorben. Eigentlich habe sie fest vorgehabt, zur Trauerfeier zu kommen, sagt Alice Brauner. "Aber ich schaffe es noch nicht wieder, seit meine Mutter gestorben ist." Und man ahnt, das wichtigste Thema ist für sie dieser Verlust.

Wir laufen Richtung Messelpark, ein schmales, langes Stück Grün gleich um die Ecke. Die Sonne funkelt und flirrt zwischen den hellgrünen Blättern der Bäume. Ein Licht, das man unwirklich finden kann, zumal bei dem Gedanken an die zurückliegenden Monate, die für sie auch im übertragenen Sinn dunkel waren. Drei Monate brauchte sie, um mit der ersten Trauer um die Mutter fertig zu werden, erzählt sie. Noch immer fehle sie, in jedem Moment. Dann schaut sie in die Bäume: "Aber dieses Wetter ist toll, oder? Ich bin so dankbar!" Möglich, dass man in diesem Moment ziemlich viel über sie verstanden hat.

Der Park ist ihr Lieblingsziel, "wenn ich bei der Arbeit mal kurz frische Luft brauche". Sie spricht schnell, mit Akzentuierungen, als Journalistin hat sie bei n-t­v eine Büchersendung moderiert. Sie denkt schnell, was als Geschäftsfrau sicherlich hilft. Und sie geht schnell – auf silberglitzernden Sneakers mit Keilabsatz. Dazu trägt sie schwarze Jeans, Ringelshirt, Blazer. Das perfekte Make-up erinnert daran, in welcher Welt sie sich seit Kinderzeiten bewegt – unter Filmstars eben. Von Kirk Douglas bis Romy Schneider gingen sie alle bei ihnen ein und aus.

Auch die Mutter war so eine perfekte Erscheinung, die man nie ohne Make-up und elegante Hochsteckfrisur sah. Maria und Artur Brauner sind auf ungezählten Bildern von gesellschaftlichen Anlässen verewigt. Artur Brauner sticht immer heraus mit seinem Menjoubärtchen und den markanten Augenbrauen. Er steht meist im Mittelpunkt. Zumindest sahen das die Fotografen so. Wenn man genau hinschaut, erkennt man, auf wessen Schulter seine Hand ruht, wohin sein Blick geht – Maria Brauner ist der eigentliche Ruhepunkt. "Ohne sie wäre er nie der geworden, der er ist", sagt die Tochter. "Sie hat immer hinter ihm gestanden." Und das sogar auch, wenn sich ihm Schauspielerinnen hemmungslos an den Hals warfen, wie die Tochter erzählt, "nur um eine Rolle zu bekommen". Alice Brauner macht das wütend, bis heute. "Wer über ,Me Too' und sexuel­len Machtmissbrauch in der Filmwelt redet, sollte wissen, dass es diese andere Seite auch gibt." Ihre Mutter dagegen ließ sich nicht von vermeintlichen Konkurrentinnen aus der Ruhe bringen. "Sie sagte mir: Die anderen wollen alle etwas von ihm, aber ich bin die Einzige, die ihm etwas gibt. Deswegen funktioniert unsere Liebe."

Auch wenn Alice Brauner oft in einem Atemzug mit ihrem Vater genannt wird – ihr größtes Vorbild, sagt sie, sei ihre Mutter. "Sie fehlt mir unendlich. Bei allem, was ich jetzt tue, überlege ich, ob sie es so gewollt hätte. Ob sie stolz auf mich wäre." Ein Kosename für die Mutter ist in der Familie "Mutter Teresa". Als Anspielung auf ihr großes Engagement als Sozialdezernentin der Jüdischen Gemeinde, für Menschen im Pflegeheim, für überhaupt alle, die Hilfe brauchten. Aber nicht nur deshalb. Maria Brauner wurde 1925 geboren als Teresa Albrecht in Lemberg (heute Ukra­ine). Unter dem falschen, "arischen" Namen Maria Drozd überstand sie mehrere deutsche Arbeitslager, lernte in Stettin Artur Brauner kennen, der aus dem polnischen Lodz stammte und 49 Verwandte im Holocaust verloren hatte. Eigentlich wollten sie in die USA. Doch Brauner entschied, dass Berlin der richtige Ort wäre, um in Filmen der Welt zu erzählen, was nie vergessen werden darf.

Wäre die Familiengeschichte der Brauners nicht auch ein Spielfilm? Die Tochter schüttelt den Kopf. Zu nah, das alles. Noch. "Vielleicht schreibe ich ein Buch." Momentan beschäftigt sie die Gegenwart mehr. Da sind die Planungen zum 100. Geburtstag des Vaters: Kleines Fest oder die ganz große Party? "Wir überlegen." Wie geht es dem Vater? "So weit gut, wir streiten uns noch", sagt sie und lacht. Der Konkurrenzkampf zwischen der Tochter und dem eigensinnigen Vater währt jetzt zwölf Jahre. "Für ihn gibt es nur eine richtige Meinung, nämlich seine", sagt sie, und dass er nach wie vor vieles, was sie macht, für unwichtig hält – Netflix, Streamingdienste, Koproduktionen.

Artur Brauner (99) arbeitet noch immer für seine Firma

Ja, er arbeitet tatsächlich noch, so viel er kann, sagt die Tochter. "An anderen Tagen schaut er sich unsere alten Filme an – auf dem Hometrainer in unserem Kinoraum, wo früher die Rohschnitte gesichtet wurden." Er habe sich vorgenommen, der erste der Brauner-Familie zu sein, der 100 wird. Sie besucht ihn oft. Natürlich sprechen sie viel von Maria. "Auch wenn ich fast jedes Mal weine."

Das Verhältnis zum Vater ist ambivalent. "Wenn es mir schlecht geht, ist er der beste Vater der Welt. Auf der anderen Seite gibt es den knallhärtesten Konkurrenzkampf, wenn ich mit einem Film Erfolg habe." Von ihm hat sie die Beharrlichkeit. "Aber ich bin ein Teamplayer, es ist wichtig, gemeinsam mit anderen Erfolg zu haben." Die Filme gegen das Vergessen: Natürlich hat sie beiden Eltern versprochen, den Auftrag weiterzuführen. Auch wenn sie sagt, es störe sie manchmal, wenn sie als Produzentin auf dieses Thema reduziert werde.

"Das Wichtigste ist mir das Thema Verständigung – unter allen Gruppierungen und Religionen." Darum geht es auch im Film "Crescendo" (Regie: Markus O. Rosenmüller, Drehstart ist im Juli), in dem junge Musiker aus Israel und arabischen Ländern gemeinsam spielen. Oder in der Komödie mit dem Arbeitstitel "Matze, Kebab, Sauerkraut", die gerade gemeinsam mit dem ZDF entsteht. Der Titel erklärt sich selbst – und ist angesichts von judenfeindlichen Angriffen wie jenem in Prenzlauer Berg wohl aktueller denn je.

Die Tat hat sie nicht überrascht. "Ganz ehrlich, es ist eine Entwicklung, die sich seit Jahren abgezeichnet hat, auch durch die Zuwanderung von Flüchtlingen seit 2015." Sie finde es schwierig, damit einen Umgang zu finden. "Einerseits möchte ich natürlich, dass Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, bei uns aufgenommen werden können. Aber viele sind mit dem Hass auf Israel aufgewachsen. Menschen, die für sich selbst ein hohes Maß an Toleranz erwarten und andererseits selbst die Intoleranz in sich tragen – wie passt das zusammen?"

Sie ist es gewohnt, über politische Themen zu diskutieren. "In der Familie! Sie sollten uns mal beim Abendessen hören!" Überhaupt, diese Söhne. Sie selbst bezeichnet sich bis heute amüsiert als "Gluckenmutter", dabei sind die beiden inzwischen 19, studieren in München. "Sie sind eineiig, aber komplett unterschiedlich. Der eine will Anwalt für Menschenrechte werden, der andere studiert Entrepreneurship. Einer ist religiös, der andere eher atheistisch", sagt sie. "Und sie sehen sogar unterschiedlich aus. Der eine ist Bodybuilder, der andere schlank wie ein Model."

Familie ist Alice Brauners Lieblingsthema. Darin haben wir uns so verfangen, dass wir zweimal um den Park gelaufen sind, zwischen umgefallenen Bäumen und wuchernden Büschen. Ein wildes Stück Grün im stillen Schmargendorf. Sie findet: "Es passt zu mir."

Zur Person

Persönlich: Alice Brauner wurde 1966 in Berlin geboren. Sie ist das jüngste von vier Kindern des Filmproduzenten Artur ("Atze") Brauner und seiner Frau Maria (1925–2017). Alice Brauner hat zwei Söhne (Zwillinge, 19) aus erster Ehe und ist heute verheiratet mit dem Münchner Hut-und Zigarrenhersteller Michael Zechbauer. Die Familie lebt in Berlin und München.

Werdegang: Sie studierte Neuere Geschichte, Politische Wissenschaften und Romanistik an der Freien Universität Berlin, promovierte über die "Neue Rechte" in Deutschland. Sie volontierte beim damaligen "Spandauer Volksblatt", arbeitete später unter anderem für die Illustrierte "Tango", war Interviewerin und Referentin bei der Stiftung "Survivors of the Shoah Visual History Foundation". 1999 wurde sie dann Moderatorin – zunächst bei TV.Berlin, später dann beim Sender n-tv.

Produzentin: Seit dem Jahr 2006 ist sie in der Geschäftsführung der CCC Filmkunst GmbH und der CCC Filmstudios, die ihr Vater 1946 in Spandau gründete. Im vergangenen Jahr wurde sie als Unternehmerin mit dem Veuve Clicquot Award ausgezeichnet.

Spaziergang: Die Route führte von der Marienbader Straße über die Luciusstraße rund um den Messelpark bis zur Pacelliallee und wieder zurück.