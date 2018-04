Zehn Jahre im Einsatz für Kinder

Wer den ersten sommerlichen Abend des Jahres in einem klimatisierten Ballsaal verbrachte, brauchte dafür am Freitag einen ziemlich guten Grund. Den lieferte Michael Popp mit dem Charity-Dinner seiner Leon Heart Foundation im Hotel "Adlon Kempinski".

Michael Popp hat zum Charity-Dinner ins „Adlon Kempinski“ eingeladen

Foto: Picture-Alliance

Als der Inhaber der Naturarzneifirma Bionorica vor zehn Jahren die Kinderstation einer Klinik in Südrussland besuchte, war er so erschüttert über den Mangel an medizinischer Versorgung und menschlicher Betreuung vor Ort, dass er beschloss, eine Stiftung zu gründen.