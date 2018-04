Julia Richter: „Mama-Sein erfüllt mich mit Stolz“

Es ist der Albtraum einer jeden Frau: Der Ehemann hat sie nicht nur übel betrogen, sondern mit einer anderen Frau sogar eine zweite Familie gegründet! Ella Schön (Annette Frier) findet es erst heraus, als ihr Mann überraschenderweise stirbt und ihr ein Haus an der Ostseeküste hinterlassen hat, in dem seine hochschwangere "Zweit-Frau", Christina (Julia Richter), mit zwei Kindern lebt. Im Interview zur neuen "Herzkino"-Reihe "Ella Schön" (15. April, 20.15 Uhr, ZDF) spricht Julia Richter, die ihre Karriere im Kinderensemble des Friedrichstadt-Palastes startete, über ihre Rolle als heimliche Geliebte, ihre Familie und warum es so wichtig ist, verzeihen zu können.

Frau Richter, wie waren die Dreharbeiten mit Annette Frier?

Julia Richter: Wir haben zum ersten Mal zusammen gedreht und festgestellt, dass wir ähnlich ticken. Es ging nicht um Befindlichkeiten und Eitelkeiten am Set. Es war ein tolles Miteinander und professionelles Arbeiten. Annette ist eine tolle Frau und Kollegin.

Sie spielen ja die etwas chaotische Christina. Sind Sie selbst eher strukturiert im Leben?

Wenn man Mutter ist und arbeitet, muss man das schon sein – zumindest zum Teil. Es gibt aber auch Bereiche bei mir, in denen eher das strukturierte Chaos herrscht. Ich bin weit entfernt vom Perfektionismus (lacht).

Wie muss man sich das strukturierte Chaos bei Ihnen vorstellen?

Meine beiden Jungs sind 5 und 11 Jahre alt. Da ist schon viel Chaos. Die zwei haben jede Menge Energie. Wenn die Kinder morgens aus dem Haus sind und ich zu Hause arbeite, dann räume ich nicht erst einmal hinter ihnen her. Weil sie ja ohnehin wieder alles durcheinanderbringen, wenn sie zurückkommen. Ich gucke also eher über das Chaos hinweg und versuche die Zeit für mich zu nutzen und wichtigere Dinge zu erledigen. Das ist meine Art, mit dem täglichen Wahnsinn umzugehen.

Wären Sie der Typ Frau, die mit einer Geliebten-Rolle klarkäme?

Nein, privat möchte ich so etwas nicht erleben müssen. Ich glaube schon, dass Christina auch Zeiten hatte, in denen sie sich sehr einsam und allein fühlte. Gerade während der Schwangerschaften. Andererseits liebt und braucht sie auch ihre Freiheit und Selbstständigkeit. Manchmal sind Figuren in Filmen klüger als man selber. Ich bin sicher, wenn wir in Beziehungen loslassen und uns des Partners nie sicher sind, wird vieles leichter und wir selbst dankbarer. Eifersucht ist ein zutiefst unangenehmes Gefühl und vielleicht ist Christina stolz und schlau genug, das mit sich oder Freunden auszumachen.

In Ihrer Rolle laufen Sie mit dem künstlichen Babybauch herum. Hat Sie das an Ihre eigenen Schwangerschaften erinnert?

Ja, ich glaube, der Körper speichert diese Erinnerungen ab. Dieser Latex-Bauch war auch extrem gut gemacht. Man konnte sogar die Äderchen sehen, den Bauchnabel, alles. Und er fühlte sich ganz weich an. Wir hatten eine echte Hebamme als Fachberatung am Set. Als sie an den Bauch fasste, war sie im ersten Moment total erschrocken, weil er so kalt war.

Wie haben Sie Ihre Schwangerschaften erlebt?

Ich hatte zwei schöne Schwangerschaften, beide unkompliziert. Ich hatte auch eine Beleg-Hebamme und kann das jeder Frau nur empfehlen. Beide Geburten waren ein großartiges Erlebnis für mich. Dafür bin ich sehr dankbar.

Wie ist zu Hause die Aufgabenverteilung geregelt, wenn Ihr Partner und Sie arbeiten?

Jeder macht alles und kann alles. Wir arbeiten beide. Ich habe gerade drei Monate in Hamburg Theater gespielt, "Maria Stuart". Auch wenn ich an jedem probefreien Tag nach Berlin zur Familie gefahren bin, war ich noch nie so lange von den Kindern weg. Das war für alle eine Herausforderung. Grundsätzlich versuchen wir schon, uns so gut es geht abzuwechseln. Zum Glück haben wir unsere Familie in Berlin. Beide Omas leben da. Es ist also ein gutes Netzwerk vorhanden, sonst würden wir das gar nicht schaffen.

Trotzdem bleibt das schlechte Gewissen ...

Ja, man ist immer hin- und hergerissen. Ich denke, dieses Gefühl kennt jede Frau, die arbeitet und Kinder hat. Aber ich muss natürlich irgendwie vertrauen, dass sie das zu Hause hinbekommen, wenn ich nicht da bin. Mein Mann kann das ja genauso. Er macht es anders, aber genauso gut.

Wie hat sich Ihr Leben durch die Kinder verändert?

Meine Kinder bereichern mein Leben in jeder Hinsicht. Kinder fordern einen auch sehr. Sie sind sehr intuitiv und ehrlich. Durch Kinder lebt man mehr im Hier und Jetzt. Wir erleben jetzt diese schöne Phase, wo die Kinder ihre Eltern noch wollen, wo sie mit uns Zeit verbringen möchten und das richtig genießen. Jetzt teilen sie sich uns mit, sie erzählen, was sie bewegt. Den Kindern zuzuhören und mit ihnen zu kommunizieren, ist ex­trem wichtig.

Verzeihen und Vergeben ist auch ein Thema des Films. Könnten Sie einen solchen Vertrauensbruch, wie Ella ihn im Film erlebt, verzeihen?

Wenn mein Partner eine weitere Familie hätte, wäre das sehr schwer zu verzeihen. Vielleicht würde ich das schaffen, aber erst einmal zieht ein solcher Vertrauensbruch einem sicher den Boden unter den Füßen weg.

Können Sie generell verzeihen?

Bei den eigenen Kindern funktioniert das leicht, weil einfach diese über allem stehende, bedingungslose Liebe da ist. Generell ist es ja einfacher, dem anderen die Schuld zu geben. Aber es sind ja immer beide Seiten beteiligt, zumindest ist das meistens so. Ich halte es für sehr wichtig, dass man verzeihen kann. Es ist eine große Bereicherung für einen selbst, ein Lernprozess.