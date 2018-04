Zurück zum Ex-Mann – Bei Tanja Wedhorn hat das funktioniert

Mit ihrem schlagfertigen Ruhrpottcharme eckt Tanja Wedhorn alias Nora Kaminski immer wieder bei den Einheimischen auf der Ostseeinsel Rügen an. Doch als die Ärztin endlich ein bisschen mit den Nordlichtern warm wird und sich verliebt, droht neues Ungemach. Im Interview zu der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" (Sendetermine: 13. und 20. April, 20.15 Uhr) spricht die 46 Jahre alte Wahlberlinerin über ihre Rolle, ihre Familie und wie gut bei ihr ein Liebes-Comeback mit ihrem Mann Simon Raiser funktioniert hat.

Frau Wedhorn, in "Praxis mit Meerblick" fährt Ihre Figur Nora Kaminski zusätzlich Notarztdienste, um Geld zu verdienen. Haben Sie früher auch mal mehrere Jobs gemacht, um über die Runden zu kommen?

Tanja Wedhorn: Als ich angefangen habe, Schauspiel zu studieren, haben mich meine Eltern unterstützt, das wäre sonst nicht gegangen. Aber vor dem Studium, um die Abi-Zeit herum, habe ich einige Jobs gehabt. Ich war als Babysitterin im Einsatz, habe gekellnert und geputzt, um über die Runden zu kommen. Auch während meines Lehramtsstudiums habe ich gejobbt. Ich finde das sehr wichtig, um ein Gefühl dafür zu bekommen.

Als Nora ziehen Sie bei Ihrem Kollegen ein, als Wohngemeinschaft sozusagen. Sind Sie der Typ, der sich in einer WG wohlfühlen würde?

Früher habe ich gerne in WGs gewohnt, mit einer Kollegin, damals, als ich am Nationaltheater in Mannheim gespielt habe, oder auch in Hamburg während meiner Zeit am Thalia Theater mit zwei Männern, darunter ein Freund meines Schwagers.

Wie würden Sie heute überhaupt nicht mehr leben wollen?

Die Vorstellung wieder alleine zu wohnen, würde mir sehr schwerfallen. Die Stille wäre glaube ich, kaum für mich zu ertragen. Mit zwei Kindern ist natürlich immer jede Menge los zu Hause. Früher konnte ich sehr gut alleine sein, ich habe auch in Berlin alleine gelebt und fand das toll. Jetzt mag ich das nicht mehr.

In der Rolle verliebt sich Nora endlich – und plötzlich taucht ihr Ex-Mann auf. Zurück zum Ex – was halten Sie davon?

Mein Mann und ich waren über ein Jahr getrennt und sind dann tatsächlich wieder zusammengekommen. Wir haben viel gesprochen und dabei festgestellt, dass wir es beide noch einmal miteinander versuchen wollten. Und bei uns hat es funktioniert.

Wie ist Ihr Rezept gegen Liebeskummer?

Ich habe diese Gefühle nie weggedrückt. Habe traurige Musik gehört, geheult, geflucht. Irgendwann kam dann die Phase, als aus den traurigen Liebesliedern die wütenden wurden. Dann ging es mir irgendwann besser. Also diese Emotionen durchleben und durchleiden und dann damit abschließen.

Was ist Luxus für Sie?

Luxus bedeutet Zeit für mich. Am schönsten ist es, wenn wir alle vier zu Hause sind, und keiner Termine hat, also auch keiner der Jungs zum Fußballtraining gefahren werden muss. Das sind die sogenannten Schlafanzug-Tage. Wir machen es uns zu Hause gemütlich, spielen zusammen, backen gemeinsam oder wir liegen einfach nur auf der Couch und schauen uns einen schönen Film an.

Ein Luxus-Hotel im Urlaub käme für Sie also nicht infrage?

Vier Wochen durch Kanada reisen und dabei im Zelt schlafen, damit könnte man mich wirklich glücklich machen.

Dieses Jahr feiern Sie Ihren vierten Hochzeitstag. Gibt es schon Pläne?

Wenn ich in Berlin bin, würden mein Mann und ich schön essen gehen. Ansonsten machen wir uns damit überhaupt keinen Stress. Wir werden diesen Anlass feiern. Ob es an dem Tag ist oder an einem anderen, finden wir nicht so wichtig.

Wie denken Sie heute an Ihren Hochzeitstag zurück?

Es war ein unfassbar schönes Fest mit all den Menschen, die uns 21 Jahre begleitet haben. Es war so viel größer und beeindruckender, als ich es erwartet habe. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Unsere Partnerschaft hat sich durch den Trauschein nicht verändert. Ich hatte auch keine Angst, dass man sich mit dem Ring am Finger nicht mehr so sehr um den anderen bemüht. Und ich habe meinen Mann auch schon vor der Trauung als meinen Mann gesehen und ihn so genannt.

Männer und Frauen reden ja oft aneinander vorbei. Passiert Ihnen das auch mit Ihrem Mann?

Bei uns gibt es klare Ansagen. Mein Mann hat bei manchen Themen einfach auch keine Lust einzusteigen. Dafür habe ich dann andere Gesprächspartner, oder meine Freundinnen. Mit Frauen redet man ja eh noch einmal ganz anders. Aber es gibt auch Themen, die ich nur mit meinem Mann bespreche.

Nehmen Sie sich manchmal Auszeiten als Paar ohne die Kinder?

Nicht regelmäßig. Wenn ich wie jetzt, vier Wochen auf Theater-Tournee unterwegs bin und mein Mann auch viel reist, dann haben die Kinder natürlich absolute Priorität. Das ist mir total wichtig. Sie werden so schnell groß. Wer weiß, ob sie in vier bis fünf Jahren überhaupt noch mit uns in den Urlaub fahren möchten.

