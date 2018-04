Filmpremiere unter Freunden am Alexanderplatz

Gefühlte 35 Grad waren es hinter den Scheiben des Kino Cubix am Alexanderplatz. In der zweite Etage gingen am Montagabend Wotan Wilke Möhring, Christiane Paul, Hannah Herzsprung und Fahri Yardim über den Roten Teppich. Ihr Film "Steig. Nicht. Aus!" hatte Premiere. Und sie kamen angesichts der Temperaturen, des Blitzlichts und des Fan-Rufens gehörig ins Schwitzen.

Christiane Paul freute sich über das Wiedersehen mit den Kollegen. Vor allem mit Wotan Wilke Möhring. "Wir haben schon fünf oder sechs Filme zusammen gedreht", sagte sie. "Das ist nun jedesmal wie unter Freunden. Und es macht Spaß, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Er gibt einfach alles, all seine Emotionen und all seine Kraft." Auch die Kinder-Hauptdarsteller Emily Kusche und Carlo Thoma ließen sich mit den erwachsenen Schauspielern fotografieren.

Regisseur Christian Albart ist begeistert über seinen Film

Die Schauspielerin Hannah Herzsprung bei der Premiere des Films "Steig. Nicht. Aus!"

Foto: dpa Picture-Alliance / Jörg Carstensen / picture alliance / Jörg Carstens

Im Film gerät der Bauunternehmer Karl Brendt (Wotan Wilke Möhring) in Schwierigkeiten, als er seine beiden Kinder zur Schule fahren will. Ein Anrufer droht, beim Aussteigen werde eine Bombe im Auto explodieren. Er fordert viel Geld. Karls Frau Simone (Christiane Paul) glaubt, ihr Mann habe die Kinder entführt, und informiert die Polizei. Alle verdächtigen Karl, der verzweifelt versucht, seine Kinder und sich zu retten.

Christian Albart sprühte bei der Premiere vor Begeisterung für seinen Film. "Nach 20 Jahren in dem Genre hat mich gar nicht so sehr das Thema mit der Bombe gereizt, sondern die zweite Ebene mit der persönlichen Verantwortung." Es solle noch mehr solcher Genrefilme geben. "Nur dann kann mehr Qualität in diesem Genre produziert werden. Dann gibt es mehr Übung in diesem Handwerk", sagte Albert.