Mike Tyson in Berlin: 349 Euro Eintritt aber kein Autogramm

Mit Fäusten wie Stahl schlug Mike Tyson seine Gegner einst reihenweise K.O. So kämpfte sich Tyson nicht nur zum besten Boxer seiner Zeit - er verdiente im Ring auch Hunderte Millionen Dollar. Das ist ziemlich lange her. Mittlerweile ist das Vermögen verprasst. Heute muss "Iron Mike" daher zu anderen Mitteln greifen, um sich finanziell über Wasser zu halten. Etwa mit Show-Auftritten. So kommen bald auch Berliner in den Genuss der Box-Legende: Tyson kommt am 28. April für eine Show nach Berlin ins Cinemaxx am Potsdamer Platz.

Dort erwarten die Zuschauer "sieben Runden virtuellen Boxkampf", sagt Radim Tauchen, Tourmanager von Mike Tyson. Mit der Replik eines WM-Gürtels in den Händen soll der ehemalige Schwergewichtsboxer den Saal betreten. Auf der Bühne werde eine Ringecke aufgebaut, dort sollen sich Tyson und Moderator Pietro Polidori einen verbalen Schlagabtausch über das Leben des Boxers liefern.

349 Euro kosten die Tyson-Tickets in der "Iron"-Kategorie

Da gibt es durchaus einiges zu berichten. Mike Tyson hat in seinem Leben viel erlebt. Mit nur 20 Jahren boxte er sich zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten, berühmt für seine stahlharten Schläge. Schon früh eine Box-Legende verdiente er mehrere hundert Millionen Dollar. Doch dem steilen Aufstieg folgte der jähe Absturz. Tyson saß wegen Vergewaltigung drei Jahre im Gefängnis. Nie mehr erreichte er danach das alte Niveau. Dafür biss er Evander Holyfield im WM-Kampf das halbe Ohr ab – und verprasste nebenher mehr Geld, als er jemals verdient hatte.

Auch deshalb wird der ehemalige Boxstar im April dem Berliner Publikum aus seinem Leben erzählen. Den Auftritt lässt sich Tyson vergolden. Zwar bezeichnet Tour-Direktor Tauchen Tyson als den "bescheidensten Menschen auf dem Planeten". Die Gäste der Show im Cinemaxx am Potsdamer Platz merken davon jedoch wenig: Wer Tysons Erzählungen im Kinosaal aus den ersten Reihen folgen will, zahlt für ein Ticket der teuersten - passenderweise "Iron" - betitelten Kategorie satte 349 Euro. Karten der Gold-Kategorie schlagen mit 219 Euro zu Buche. Immerhin 99 Euro kosten die günstigeren Silver-Plätze. Nicht wenig für einen alternden Ex-Sportler, der aus seinem Leben erzählt.

Autogramme gibt es für die Tyson-Fans nicht

"Ich verstehe, wenn Leute das teuer finden", sagt Tauchen. Er rechtfertigt die Preise mit hohen Steuern. Zudem sei die Tour aufwendig: "Wir zahlen davon 28 Leute, drei Doppeldecker-Tourbusse und vieles weiter", sagt er. Zudem gäbe es keine Sponsoren.

Was die Gäste trotz der stolzen Preise nicht bekommen: Ein Autogramm ihres Helden. Aus zeitlichen Gründen könne Tyson nichts signieren, heißt es. Wie gut, dass es am Ende der Show möglich ist, signierte Sport-Erinnerungsstücke von Tyson zu kaufen. Strikt verboten sind dafür Smartphones bei der Show. Über spezielle Hüllen soll der Kinosaal für den Zeitraum der Veranstaltung zur handyfreien Zone werden. Ein offizielles Foto mit dem Ex-Boxer erhalten immerhin Iron- und Gold-Gäste am Ende der Show – Besitzer von Silver-Tickets müssen den Saal da schon verlassen haben. Immerhin wartet auch auf sie vor dem Saal der Merchandise-Shop.

