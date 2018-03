Natalia Wörner: „Alle wollen immer Heldinnen“

Berlin. Zum dritten Mal ist Schauspielerin Natalia Wörner in "Die Diplomatin" (Sonnabend, 20.15 Uhr, ARD) im Auslandseinsatz für die Bundesrepu­blik Deutschland unterwegs. In der Folge "Jagd durch Prag" gewährt sie als Botschafterin Karla Lorenz einem Whistleblower Schutz. Ein sehr aktuelles Thema. Mindestens so aktuell ist die Tatsache, dass ihr Lebensgefährte Heiko Maas seit Kurzem Bundesaußenminister ist und damit Chefdiplomat in der echten Bundesregierung. Doch obwohl die Parallele eine thematische Verbindung im Interview nahelegt, lehnt die 50-Jährige Fragen dazu strikt ab.

Vergangenen Sommer haben Sie in Prag gedreht, nicht in der Wärme, wie bei den ersten beiden Teilen. Hat Ihnen etwas gefehlt?

Natalia Wörner: Die beiden ersten Teile spielen zwar in Manila und Tunis, wurden aber unter anderem in Cádiz in Spanien und in Thailand gedreht. Es gibt eine Spielhandlung, die relevant ist, und der Ort der Herstellung ist im Rückspiegel betrachtet sekundär. Prag war Prag, wir haben überall an Originalschauplätzen gedreht, außer in der Botschaft.

Die legendäre deutsche Botschaft in Prag ...

In der wir aus Sicherheitsgründen nicht drehen konnten, obwohl es für uns natürlich ein Hauptdrehort gewesen wäre. Seit dem Anschlag in der deutschen Botschaft in Kabul im letzten Jahr haben sich die Sicherheitsvorschriften geändert und man kann nicht mehr in deutschen Botschaften drehen. Als Besucherin habe ich mir die echte Botschaft aber angeschaut und stand auch auf dem geschichtsträchtigen Balkon.

Die ersten Folgen spielten in Manila und Tunis, diesmal ist es Prag. Rückt die Gefahr im Film nun vor unsere Haustür?

Ich denke, das hat keine Rolle gespielt. Jeder Film behandelt ein eigenes Thema. Es geht eher darum, dass man die Figur Karla Lorenz Lösungen finden lässt, dort wo Konflikte angesiedelt sind. Der Plot in dem Pragfilm ist denkbar und übersetzbar in die Realität, aber es ist eine fiktive Überhöhung und ist letzten Endes vom Ort unabhängig. Dass er nun in Europa spielt, macht die Sache natürlich interessant und trotz allem bleibt es Fiktion.

Es geht um einen Whistleblower, der bei Karla Lorenz Schutz sucht. Besorgt es Sie, dass Whistleblower Wahrheiten aufdecken, die sonst nicht ans Licht kommen würden?

Was im Film passiert, ist ja unter Umständen auch in der Realität denkbar. Man geht der Wahrheit auf den Grund. Das ist die Idee dieser Reihe. So sitzt der Zuschauer zu Hause und fragt sich, ob das in der Realität auch so passieren könnte und zu welchen Konflikten es führen würde. Wer übt auf wen Druck aus, mit welchen Mechanismen und welchen Konsequenzen? Doch Sorgen bereitet mir das nicht.

Natalia Wörner mit ihrem Lebensgefährten, Außenminister Heiko Maas (SPD)

Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa

2014 haben Sie den damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf einer Reise begleitet. Haben Sie sich dieses Mal wieder speziell vorbereitet?

Nein, die Vorbereitungen damals waren ja relativ ausführlich. Das habe ich nicht noch mal gemacht. Ich bin anfangs auf diese Weise mit der Figur auf Tuchfühlung gegangen.

Ist das bei jeder Rolle so?

Gerade komme ich von Dreharbeiten, bei denen ich eine Mafiabraut gespielt habe, das ist wieder eine ganz andere Art der Vorbereitung. Für mich ist entscheidend, wo ich der Figur Kontur, Stärke und Klarheit gebe – oder eben auch Verletzbarkeit. Wie geht sie ihren Weg und was nimmt sie selbst in Kauf für sich? Auch wenn sie sich physisch in Gefahr begibt.

Fällt Ihnen so etwas schon beim Drehbuchlesen auf?

Klar. Das Drehbuch zu lesen ist ein magischer Vorgang. Es ist das Eintauchen mit der Figur in einen größeren Kontext. Kann hier etwas extremer dargestellt werden, gibt es dort die Chance einer Vertiefung? Auf welche innere Reise begibt sich meine Heldin?

Spielen Sie starke Frauen wie Karla Lorenz besonders gerne?

In meinem Beruf begegnet mir eine große Charakter-Bandbreite. Die eben erwähnte Mafiabraut befindet sich in Abhängigkeit zu ihrem Freund. Klar wollen alle immer gerne Heldinnen voller Kraft, Eigenverantwortlichkeit und Eigensinn sehen. Am meisten Spaß machen mir aber Figuren mit Brüchen und der Möglichkeit des Scheiterns.