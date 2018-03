Von Ägypten bis Uckermark - Wie Promis ihr Ostern verbringen

Für Schauspieler Fahri Yardim fällt Ostern in diesem Jahr aus. "Ich muss Text für meine Serie 'Dogs of Berlin' lernen – elf Seiten Dialog, eine unfassbare Monster-Szene", so der 37-Jährige. "Leiden, damit der Zuschauer später genießen kann. "

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther

Foto: dpa Picture-Alliance / Ursula Düren / picture alliance / Ursula Düren/ Die Ex-Ski-Stars Rosi Mittermaier und Christian Neureuther feiern mit Sohn Felix, dessen Frau Miriam und Töchterchen Matilda sowie der Familie von Tochter Amelie zu Hause in Garmisch. "An Ostern kommt die ganze Familie zusammen", so Christian Neureuther. "Für die Enkelkinder werden wir Ostereier verstecken, bei schönem Wetter draußen, obwohl Felix' Tochter ja noch zu klein zum Suchen ist. Sie sucht derzeit eher noch die Mutterbrust. Miri und Rosi werden kochen, die beiden sind ja quasi kochsüchtig."

Nina Ruge

Foto: Marcelo Hernandez

Moderatorin Nina Ruge zieht es an den freien Tagen in die Wärme. "Ich verbringe Ostern mit meinem Mann in diesem Jahr in Asien: Wir machen eine zweiwöchige Rundreise durch Vietnam", sagt die 61-Jährige.

Tanja Bülter

Foto: dpa Picture-Alliance / Frederic Kern/Geisler-Fotopress / picture alliance / Geisler-Fotop

Die Moderatorin Tanja Bülter ist gerade viel für ihren neu gegründeten Blog unterwegs und nutzt die Ostertage für einen entspannten und sonnigen Badeurlaub. "Ich freue mich auf Ferien in Ägypten, in Makadi Bay, zusammen mit meinem Mann und unseren beiden Kindern, die fünf und zehn Jahre alt sind", so die 46-Jährige.

Eva Padberg

Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Radke / picture alliance / Eventpress

Model Eva Padberg und ihr Mann, der Musiker Niklas Worgt, verbringen Ostern in ihrem Häuschen in der Uckermark. "Wir werden Freunde einladen und ein Osterfeuer machen. Und erstmals im Jahr hoffentlich viel Zeit draußen verbringen, ich hoffe also auf schönes Wetter", so die 38-Jährige optimistisch. "Ich werde einen bunten Osterstrauß aufstellen und auch Ostereier bemalen, wenn ich es zeitlich schaffe." Andernfalls habe sie die vom letzten Jahr aufgehoben. Beim Essen will sich Eva Padberg von den Obst- und Gemüseständen in der Region in­spirieren lassen.

Magdalena Brzeska

Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Golejewski / picture alliance / Eventpress

Für die ehemalige Kunstturnerin Magdalena Brzeska geht in diesem Jahr auch an den Feiertagen die Arbeit vor. Die 39-Jährige dreht zu Ostern für ein neues Fernsehprojekt, mehr dürfe sie noch nicht verraten. Ihre Tochter Noemi, die rhythmische Sportgymnastik macht, habe nur ein, zwei Tage frei und verbringe diese Zeit bei ihrem Vater. Ihre zweite Tochter Caprice bereite sich auf ein Praktikum vor. "Ostern fällt für mich also dieses Jahr flach, da zudem gerade Wettkampfzeit und somit High Season in der Turnhalle ist."

Alexandra Polzin

Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images

Erst Berge, dann Berlin: Nach einigen Tagen Wintersport und Après-Ski in Tirol geht es für Moderatorin Alexandra Polzin und ihre gesamte Familie direkt weiter in die Hauptstadt. "Nach der Kirche gibt es einen traditionellen Osterbrunch mit allem, was dazu gehört: Eier, Schinken, Brot", sagt die 42-Jährige.

Jenny Elvers

Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Schraps / picture alliance / Eventpress

Eigentlich hatte Schauspielerin Jenny Elvers über Ostern nichts Großes geplant, doch jetzt hat sie doch ein paar Tage frei. "Ich werde mit meinem Sohn nach Dubai fliegen", sagt die 45-Jährige. "Er ist kürzlich 17 Jahre alt geworden, fürs Ostereiersuchen ist er also schon zu alt. Aber wir werden ein paar entspannte Tage verbringen."

Pasquale Aleardi

Foto: dpa Picture-Alliance / Carl Seidel / picture alliance / Carl Seidel/d

Für Schauspieler Pasquale Aleardi und seine Frau Petra Auer wird Ostern ein echter Besuchsmarathon. "Wir müssen auf beiden Seiten die komplette Familie abklappern", so der 46-Jährige. "Dabei wird natürlich sehr viel gegessen, und man muss aufpassen, dass man danach nicht drei Kilo mehr auf die Waage bringt." Für die beiden wird es das letzte Ostern zu dritt – sie erwarten ihr zweites Kind.

Frederic Meisner

Foto: dpa Picture-Alliance / Petra Schönberger/Geisler-Fotopr / picture alliance / Geisler-Fotop

Bei Moderator Frederic Meisner wird zu Ostern geschlemmt. "Zur Vorspeise gibt es Lachs-Cheesecake mit rotem Kaviar. Als Hauptgang Lammbraten mit Kartoffelgratin. Die Nachspeise besteht aus einem Zitronensorbet mit Gugelhupf in Form eines Lammes", so der 64-Jährige. "Ich feiere Ostern mit der Familie. Osternester verstecken ist mittlerweile passé."

Annabelle Mandeng

Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance /

Schauspielerin und Designerin Annabelle Mandeng hat doppelt Grund zu feiern: "Ich habe am Ostermontag Geburtstag: Ich werde an diesem Tag 47 Jahre alt. Ich werde Ostern und meinen Geburtstag zusammen mit meinem Lebensgefährten Hajo verbringen", verrät die Berlinerin. "Vielleicht an der Ostsee, das entscheiden wir spontan. Ich bemale vorher immer Eier und backe auch einen Osterzopf, das hat Tradition. Und die Wohnung ist schon mit Weidenkätzchen dekoriert."

( BM )