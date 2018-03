Sebastian Fitzek: „Thriller-Autoren müssen Weicheier sein“

Seit zwölf Jahren schreibt Sebastian Fitzek Psychothriller – mit großem Erfolg. Jedes seiner Werke wurde ein Bestseller. Nun gibt es mit "Das Joshua-Profil" (Karfreitag, 20.15 Uhr, RTL) die zweite Verfilmung eines Buches des 46-Jährigen mit Torben Liebrecht als erfolglosem Schriftsteller in der Hauptrolle. Ein Gespräch über Cameo-Auftritte, schizophrene Gefühle und Datenmissbrauch.

Wie hat Ihnen denn die Verfilmung des "Joshua-Profils" gefallen, Herr Fitzek?

Sebastian Fitzek: Ich habe den Film bisher zwei Mal gesehen. Beim ersten Mal hat er mir schon gut gefallen, allerdings habe ich als Autor analytischer geschaut - ich wusste ja, dass es sich stark vom Buch entfernt. Beim zweiten Mal konnte ich mich schon mehr darauf einlassen und mir gefiel er noch mehr.

Und wie fanden Sie Ihren Auftritt?

Ich ertrage mich ja schon kaum auf Fotos (lacht) und dass ich mich dann auch noch bewegt sehe ... Aber ich war sehr dankbar, dass mir der Drehbuchautor Jan Braren eine lustige Zeile geschrieben hat und ich den Text auch verändern durfte. Aber mir ging schon die Muffe, denn ich dachte, ich würde einfach nur mal durchs Bild laufen, so wie Hitchcock – wo man noch überlegt, ist er das jetzt oder nicht? Das einzige, wo ich mich gut angucken kann, ist die Szene, in der ich als armer Buchhändler völlig erschüttert dasitze, weil keiner das Buch kauft. Ich hatte auch mal so eine Lesung in Rostock, wo nur fünf Leute kamen – drei davon haben in der Buchhandlung gearbeitet.

Sie haben auch das Buch, um das es im "Joshua-Profil" geht, unter Pseudonym geschrieben. Wie war das denn?

Als Nicht-Esoteriker erlebe ich immer wieder dieses schizophrene Gefühl, dass eine Figur, deren Schöpfer ich zu sein glaube, mir entgleitet. Ab einem gewissen Zeitpunkt beobachte ich nur die Figuren. Als ich anfing mit dem "Joshua-Profil", dachte ich, das wird der rechercheärmste Roman, denn wie ein halbwegs erfolgreicher Psychothriller-Autor lebt, denkt und fühlt, das kenne ich. Aber nach den ersten drei Seiten war meine Figur Max Rhode erfolglos und schrieb Horror - warum auch immer. Als das "Joshua-Profil" fertig war, fragte ich mich, wie die Geschichte, die ich als Fingerübung begonnen habe, eigentlich weitergeht. Dann war der Verlag sehr erstaunt, als er zwei Bücher bekommen hat, das eine von mir, das andere von Max Rhode.

Haben Sie einen Trick zum Abschalten?

Lesen, egal was. In einer Geschichte zu versinken, schafft es bei mir, dass ich in eine andere Welt eintauche. Dann bin ich aus meiner Welt raus und habe den nötigen Abstand.

Gibt es da ein bestimmtes Genre oder einen Lieblingsautor?

Das ist völlig egal. Ich habe viele Lieblingsautoren, angefangen bei Michael Ende, der mich maßgeblich beeinflusst hat. Natürlich habe ich auch fast alles von Stephen King gelesen. Auch Michael Crichton hat mich mit seiner Vielfältigkeit im Thrillerbereich extrem fasziniert oder auch Edgar Allan Poe. Es ist aber nicht so, dass ich allen nacheifere. Es gibt viele Sachen, die mich inspirieren, aber hauptsächlich motivieren.

Was bereitet Ihnen den größten Horror?

Ich habe die These, dass wir Thriller-Autoren Weicheier sein müssen, in dem Sinne, dass wir viele Ängste haben müssen, sonst könnten wir nicht über sie schreiben. Ich fühle mich zum Beispiel unwohl, wenn ich nachts eine Abkürzung durch den Wald nehme. Aber meine allererste Urangst war, entführt zu werden. Das ist getriggert worden durch "Aktenzeichen XY". Ich habe das viel zu früh gesehen. Wenn ich abends allein an einem dunklen Parkplatz vorbeigekommen bin, habe ich schon eine sonore Off-Stimme gehört: "Hier wurde Sebastian F. das letzte Mal lebend gesehen." Meine aktuelle Sorge ist es, dass ich einen Fehler mache, der unwiderrufliche Auswirkungen auf andere hat und mehrere Welten zerstört. Etwa mit dem Auto zurückzusetzen und dabei ein Kind zu überfahren.

Ein großes Thema im Film ist "Precrime", die Verbrechensvorhersage über Computer und Algorithmen. Wie stehen Sie denn zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum?

Ich befürworte das und halte es für absurd, dass die Polizei nach Straftaten zufällige Beobachter um ihre Handyvideos bittet. Der Mörder von Mohammed oder der U-Bahn-Treter konnten nur durch die Videokamera überführt werden. Die Leute stellen sich freiwillig elektronische Geräte in die Wohnung, das ganze Haus ist vernetzt, aber im öffentlichen Bereich, wo sie sowieso jeder sieht, wollen sie nicht für kurze Zeit gespeichert werden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Private Firmen haben mit dem Sammeln von Daten eine Macht, die nicht mehr kontrollierbar ist. Früher sind Anthropologen nach Südamerika gegangen, um indigene Völker zu analysieren, heute sitzen sie bei Procter & Gamble in der Datenabteilung und erstellen Profile von Menschen, um ihnen Sachen zu verkaufen.