Sonya Kraus seziert die Männer

Berlin. In ihrem neuen Buch "Baustelle Blödmann: Und heute bringe ich ihn um" (Bastei-Lübbe-Verlag) gibt Bestsellerautorin Sonya Kraus nach vierjähriger literarischer Pause Tipps für den Umgang mit der männlichen Spezies – und das in gewohnt scharfzüngiger Manier. "Das Konstrukt Mann ist ein Auslaufmodell", schreibt die 44-Jährige in ihrem neuen Werk. Doch man brauche sie ja doch, sonst sei die Welt zwar ein besserer, aber definitiv langweiligerer Ort, erläutert die Zweifach-Mama weiter. Für die Berliner Morgenpost hat Kraus verschiedene Männergruppen genauer analysiert – und wir haben die Promi-Prototypen, die unserer Meinung darauf passen, dazugestellt.

Der Nerd

Bastian Pastewka ist bekennender Hörspiel-Nerd

Foto: dpa Picture-Alliance / Malte Ossowski/SVEN SIMON / picture alliance / Sven Simon

"Eine lustige Gattung. Ich habe definitiv ein Herz für Nerds, weil sie oft sehr witzig sind. Außerdem steckt in jedem von uns, egal ob Mann oder Frau, ein wenig Nerd. Seltsame Typen sind meistens auch die viel interessanteren. Außerdem muss ich da an den Spruch denken: Die Nerds von heute sind die Mark Zuckerbergs von morgen."

Der beste Kumpel

Kumpel-Typ Hape Kerkeling

Foto: Guido Kirchner / dpa

"Ohne ihn geht gar nichts, der beste Kumpel ist überlebenswichtig! Ich glaube aber nicht unbedingt an die Freundschaft zwischen Hetero-Mann und Hetero-Frau, weil es da oftmals zu gewissen sexuellen Spannungen kommen kann. Das geht, glaube ich, erst wieder im höheren Alter. Den rosaroten Prinzen hingegen kann man sich an den Hals werfen, ihnen sagen, wie sehr man sie liebt, ohne dass es zu Missverständnissen kommt. Das ist toll. Ich bin zum Glück gut rosarot vernetzt und ich liebe meine Jungs über alles."

Der Macho

Macho Til Schweiger

Foto: Tobias Hase / dpa

"Diese Art von Männern aus dem letzten Jahrtausend ist sehr, sehr, sehr bequem. Sie haben die starke Tendenz dazu, selbstverliebte Narzissten zu sein. Uns Frauen wird ja oft nachgesagt, dass wir immer auf der Suche nach einem richtigen Machotypen sind, ich habe aber noch keine getroffen, die mit einem glücklich geworden ist. Ich habe selbst einen Show-Macho zu Hause. Der versucht manchmal, den Macho rauszuholen, aber im Grunde seines Herzen würde er nie seine anstrengende Frau gegen das Heimchen am Herd eintauschen wollen, weil er fest an die Gleichwertigkeit der Geschlechter glaubt."

Der Frauenversteher

Mark Forster lässt mit Musik Frauenherzen schmelzen

Foto: Britta Pedersen / dpa

"Ich hasse dieses Wort. Es klingt so mitleidig. Dabei sind diese Typen toll. Großartig, wenn jemand sich die Mühe gibt, es zu versuchen, uns zu verstehen. Einstein sagte: 'Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen zum Beispiel der Relativitätstheorie.' Männer, die auf eine gute Partnerschaft setzen, sind toll. Es ärgert mich, wenn man darüber die Nase rümpft. Der Gedanke, dass Frauen einen harten Kerl brauchen, ist überholt. Wir brauchen Kerle, die mit uns ihre Emotionen teilen."

Der Traumtyp

Traumtyp Matthias Schweighöfer

Foto: Jörg Carstensen / dpa

"Die Kategorie Traumtyp hat so seine Tücken, da für jeden andere Ideale gelten. Wer für Birte ein Traummann ist, kann für Karina eine Niete sein. Das hat auch mit Biologie zu tun. Wir wollen einen Partner, um möglichst gesunde Kinder zu bekommen. Und in den ersten zwei Jahren einer Beziehung können wir wegen des hohen Dopaminspiegels nicht denken. Wenn dann der Alltag kommt, zeigt sich, wer ein echter Traumtyp ist. Und wenn man jemanden nur aus dem TV kennt, kann die Realität desillusionierend sein. Einen Schwarm hab ich aber: Dave Gahan von Depeche Mode."

