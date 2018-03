Josephin Busch ist die "coolste Kommissarin" im Land

Viele Jahre stand Josephin Busch als "Mädchen aus Ost-Berlin" im Musical "Hinterm Horizont" am Potsdamer Platz auf der Bühne. Nun ist sie als Kommissarin Lucy Elbe in der ZDF-Reihe "Letzte Spur Berlin" zu sehen, hat als Gastsängerin bei der Band Prag das Erbe von Nora Tschirner angetreten und verfolgt eine Solokarriere. Die gebürtige Pankowerin über Geschlechtergrenzen, das Gesetz der Anziehung und Udo Lindenberg.

Für "Hinterm Horizont" sind weitere Aufführungen in der Planung. Wären Sie mit dabei?

Josephin Busch: Ich liebe diese Rolle, bin in ihr erwachsen geworden. Aber sie spielt in einem Alter von 17 bis 19, und ich bin jetzt 31, da muss ich nicht unbedingt noch einmal die 17-Jährige spielen ... glaube ich (lacht).

Mit Udo Lindenberg waren Sie auch auf Stadiontour. Wie war denn die Zusammenarbeit?

Sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Er ist jemand, der durch Zuspruch und positives Feedback seine Leute zusammenhält und sie ihren eigenen Glitzer versprühen lässt. Das holt meiner Meinung nach das Beste aus den Menschen heraus.

Singen Sie lieber solo oder im Duett?

Tatsächlich bin ich wirklich ein Duett-Mensch. Ich liebe dieses Teamwork-Gefühl, auch beim Drehen. Wenn ich allein singe, fehlt mir das manchmal, aber dafür habe ich ja eine Band.

Stichwort Teamwork: Sie gehören jetzt zu den Ermittlern der Serie "Letzte Spur Berlin" und haben bereits den Zuschauerpreis als "coolste Kommissarin" erhalten.

Ja, voll cool, gleich nach meiner ersten Staffel. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Gerade läuft die siebte Staffel, das ist für mich dann meine dritte, und Lucy hat schon eine spannende Entwicklung durchgemacht, ist selbstbewusster geworden und muss sich aufgrund privater Ereignisse in dieser Staffel fragen, wie es in ihrem Leben und im Beruf weitergehen soll.

Und wie geht es bei Ihnen weiter neben dem Beruf?

Ich wusste schon als Kind, dass ich diesen Beruf machen will. Mit 14 habe ich mal ein Theaterstück mit der Schule angeschaut. Die ganze Klasse hat sich gelangweilt und mit Stullen geworfen, ich dagegen war total gefesselt und dachte "Wow, das will ich auch." Geschichten erzählen, die im besten Fall Menschen eine schöne oder bewegende Zeit bereiten. Trotzdem will ich aber auch Zeit für ein ganz normales Leben haben und auch mal abschalten.

Wie und wo tanken Sie auf?

Mit meinem Freund bin ich im Januar in Neuseeland mit einem alten Kleinbus herumgereist. Zu Hause haben wir dann einen VW-Bus gekauft und sind neulich zum Abendbrot spontan an einen See gefahren. Ich will etwas von der Welt sehen und Dinge erleben, die ich noch nicht kenne.

Die Familiengründung steht also noch im Hintergrund?

Ich habe es nicht supereilig, mit meinem Freund bin ich auch erst seit einem halben Jahr zusammen. Ich kann mir mit ihm zwar alles vorstellen, aber alles durchzuplanen finde ich todlangweilig. Ich glaube ein bisschen an das Gesetz der Anziehung: Was ich mir für mein Leben wünsche, findet auf irgendeine Weise einen Weg zu mir ... das hoffe ich zumindest (lacht).

Wie weit würden Sie denn für eine Rolle gehen?

Für eine Rolle, die ich nur mittelgut finde, würde ich mir beispielsweise nicht die Haare abschneiden. Wenn ich die Figur dagegen künstlerisch hochwertig finde, würde ich das tun. Pauschal kann ich also nichts ausschließen, was in einem normalen schauspielerischen Rahmen ist (lacht). Ich würde mich aber niemals schlecht behandeln lassen.

Gab es den Fall schon einmal?

Ich bin bisher noch nie an jemanden geraten, der ansatzweise in Richtung Machtmissbrauch oder "Me too" gegangen ist. Darüber bin ich sehr froh. Wir müssen alle lernen, uns auch füreinander stark zu machen. Und um noch einmal auf das Thema Kinder zu kommen: Ich würde dazu erziehen wollen, dass es für beide Geschlechter keine Grenzen gibt, auch Mädchen können zur Feuerwehr gehen und Jungs zum Ballett. Das haben mir meine Mutter und meine Familie auch schon vermittelt.