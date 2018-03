Der Preis der Freiheit

Das Verhältnis zwischen Prominenten und Journalisten kann bisweilen als Hassliebe beschrieben werden. Die einen wollen sich selbst oder neue Projekte bewerben, die anderen mehr herausfinden, als ihre Interviewpartner preisgeben möchten. Dennoch waren Gäste wie die Schauspieler Sonja Gerhardt, Sabin Tambrea und Alexandra Neldel sowie als Ehrengast die "House of Cards"-Hauptdarstellerin Robin Wright am Donnerstag zahlreich ins "Hotel de Rome" in Mitte gekommen, um beim Reemtsma Liberty Award die Arbeit der Presse zu feiern. Schließlich sollte es nicht um Klatsch und Tratsch, sondern um Arbeiten von Reportern und Korrespondenten deutscher Medien im Ausland gehen, die sich in besonderem Maße um die Freiheit der Presse und der Gesellschaft verdient gemacht haben.

Geehrt wurde der Berliner Michael Obert für seine Reportage "Die Menschenfänger" im Magazin der "Süddeutschen Zeitung". Darin beschreibt er den Kampf gegen, aber auch das Geschäft der Schlepperbanden in Libyen. "Ein atemberaubendes Stück Reporterjournalismus", lobte Juror Nikolaus Blome. Michael Oberts Geschichte von einem Brennpunkt der Flüchtlingskrise zeugt nicht nur von großem persönlichen Mut, sie ist zugleich hochaktuell und spannend – fast schon drehbuchartig."

Robin Wright engagiert sich seit vielen Jahren für Menschenrechte

Robin Wright, die für einen Tag aus Washington eingeflogen war, engagiert sich seit vielen Jahren für Menschenrechte, besonders in Afrika. Beispielsweise für das Projekt "Raise Hope for Congo" oder als Gründerin der Charity-Modemarke "Pour les Femmes". Im Hotel an der Behrenstraße diskutierte die 51-Jährige mit dem US-Aktivisten John Prendergast und Jury-Mitglied Tita von Hardenberg über den Zusammenhang des westlichen Lebensstils mit der humanitären Katastrophe im Kongo.

Fragen zu "House of Cards" und Kevin Spacey, dessen Nachfolge sie als Präsidentin im Weißen Haus in der sechsten und letzten Staffel antritt, wollte sie nur am Rande beantworten: "Die Serie ist in diesen Tagen wahrscheinlich realistischer als mir lieb ist."

Eröffnet wurde die von Günther Jauch moderierte Verleihung von Barbara Schöneberger, die an diesem Abend als Sängerin auftrat.