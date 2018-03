Patrick Schwarzenegger: „Mein Vater hat im Kino geweint“

Patrick Schwarzenegger ist in seiner ersten großen Filmrolle zu sehen – sehr zur Freude von Papa Arnold.

Berlin. Kurz vor dem Interview schlendert Patrick Schwarzenegger noch durch den Shop "The Store" im Erdgeschoss des Soho House, lässt sich Schuhe zeigen und gönnt sich einen Kaffee. Seit seiner Kindheit war der 24-Jährige immer wieder mit seinem berühmten Vater Arnold Schwarzenegger in Berlin. Dieses Mal ist er ohne Familienanhang unterwegs, um sein Kino-Debüt "Midnight Sun" vorzustellen. Schwarzenegger spielt darin an der Seite von Bella Thorne einen jungen Mann, der damit konfrontiert wird, dass seine Freundin unter der lebensbedrohlichen Mondscheinkrankheit leidet und nur nachts das Haus verlassen kann.

Sie spielen im Film einen Leistungsschwimmer. Mussten Sie dafür besonders in Form kommen?

Patrick Schwarzenegger: Ich habe auch vorher schon viel Sport gemacht. In meiner Familie spielt das ja offensichtlich eine große Rolle (lacht). Für die Rolle musste ich mich aber besonders anstrengen und auch anders trainieren als vorher. Und ich musste mehr essen, aber dafür extrem gesund. Als wir mit den Oben-ohne-Szenen durch waren, hat Bella mir aber ständig verschiedene Kuchen und Süßigkeiten als Entschädigung mitgebracht. Sandwiches mit Bananen, Erdnussbutter und Marshmallows zum Beispiel.

Arnold und Patrick Schwarzenegger in Berlin

Foto: picture alliance

Sind Sie jemand, der bei traurigen Filmen im Kino weint?

Ja, manchmal. Ich habe bei diesem auch ein paar Tränen verdrückt, obwohl ich selber auf der Leinwand zu sehen bin. Wenn ich mir romantische Filme im Kino ansehe, dann meistens meiner Freundin zuliebe. Ich finde, dieser Film ist aber wirklich etwas für die ganze Familie. Meinen Eltern hat er jedenfalls gefallen.

Was hat Ihr Vater gesagt?

Er hat auch im Kino geweint (lacht). Weil es eine traurige Geschichte ist, aber ich denke auch, weil er stolz auf mich war und sich für mich gefreut hat. Meine Eltern waren beide sehr glücklich.

Sind Sie andersherum auch stolz auf Ihren Vater, auf das, was er erreicht hat?

Natürlich bin ich stolz. Ich würde nicht so ein glückliches Leben führen, wenn er nicht der wäre, der er ist. Er hat mir beigebracht, dass man immer alles geben muss, um das zu erreichen, was man möchte. Er wäre nicht der beste Bodybuilder der Welt, ein berühmter Actionheld oder Politiker geworden, wenn er nicht jeden Tag dafür gekämpft hätte. Er sagt immer: Du kannst die Karriereleiter nicht hinaufklettern, wenn du deine Hände in den Hosentaschen hast.

Setzt Sie der Erfolg Ihres Vaters nicht auch unter Druck?

Ich habe weniger Angst in seinem Schatten zu stehen als davor, in meinem Leben nicht alle Chancen genutzt zu haben. Ich möchte mir unabhängig von ihm einen Namen machen. Solange ich mich darauf konzentriere, steht mir die Welt offen. Ich versuche immer, alles positiv zu sehen. Entweder, Dinge passieren dir im Leben oder du sorgst dafür, dass Dinge passieren.

Sie sind quasi in die Filmindustrie hineingeboren worden. War Ihr Weg vorgezeichnet?

Ich habe meinen Vater als Kind am Set besucht und mich dabei in den Job verliebt. Wenn er beispielsweise bei "Batman und Robin" in die Maske ging und als Mr. Freeze wieder heraus kam. Wie diese Charaktere entstehen, das hat mich fasziniert.

Haben Ihre Eltern Ihre Entscheidung Schauspieler zu werden von Anfang an unterstützt?

Beide haben sehr an mich geglaubt. Meine Eltern haben mich und meine Geschwister darin unterstützt, unsere Träume zu verfolgen, wie auch immer diese aussehen mögen. Ich hätte auch Journalist, Lehrer oder Klempner werden können. Sie haben gesagt: Wenn das deine Leidenschaft ist, nutze jeden Tag, der Beste darin zu werden.

Sie sehen Ihre Zukunft also in der Schauspielerei? Sie haben ja auch schon gemodelt und eine Modelinie herausgebracht.

Die Schauspielerei wird hoffentlich eine Sache von vielen sein. Ich möchte mich in Zukunft auch weiterhin für Charityprojekte engagieren und eines Tages eine Familie gründen.

Sie waren mit Ihrem Vater kürzlich wieder in Kitzbühel. Empfinden Sie Österreich oder Europa als Teil Ihrer Identität?

Natürlich. Ich bin Halb-Europäer, auch wenn ich in Los Angeles geboren wurde. Die Wurzeln meines Vaters liegen in Österreich, die Familie meiner Mutter stammt teilweise aus Irland. Ich bin ein großer Fan der Kultur und vor allem des Essens. Ich liebe Wiener Schnitzel, das Bier, Kaiserschmarrn, Müsli und Brezeln. Ich habe an der Uni auch ein Jahr Deutsch studiert, ich spreche es also ein bisschen.

Sind Sie ein Tag- oder Nachtmensch?

Definitiv ein Tagmensch. Ich liebe es, draußen aktiv zu sein. Ich mag es nicht, den Tag zu verschlafen, also gehe ich jeden Abend gegen 22 Uhr ins Bett. Ich denke, das habe ich von meinem Vater. Er steht immer um 4.30 Uhr auf und geht nach dem Abendessen schlafen.