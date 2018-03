Die Sängerin Kim Wilde meldet sich zurück

Mit „Here Come The Aliens“ erscheint ihr erstes Album nach sieben Jahren. Beim Treffen in Mitte erzählt Kim Wilde von Ufo-Sichtungen.

Berlin. In den 80er-Jahren eroberte Kim Wilde mit Songs wie "You Keep Me Hangin' On" und "Kids In America" die Charts. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder und rückläufigem Erfolg zog sich die Britin in den 90er-Jahren für einige Zeit aus dem Musikgeschäft zurück. Mit "Here Come The Aliens" erscheint in dieser Woche ihr erstes Album nach sieben Jahren. Beim Treffen in Mitte erzählt die 57-Jährige von Ufo-Sichtungen in ihrem Garten, wie ihre Familie sie erdet und was sie von Alice Cooper gelernt hat.

Ihr neues Album heißt "Here Come The Aliens", eine Zeile aus dem Song "1969". Darin heißt es: "Ich weiß, Sie beobachten mich, hier kommen die Aliens." Ist das wörtlich zu verstehen?

Kim Wilde: 2009 habe ich ein Ufo beobachtet, als ich in meinem Garten stand. Ich habe die Aliens natürlich nicht leibhaftig gesehen, sondern nur das ungewöhnliche Licht über den Wolken. Auch andere Leute in meiner Nachbarschaft haben gesehen, dass ein Objekt am Himmel war. Es war größer als ein Hochhaus und hat sich schnell und lautlos bewegt. Das findet sich im Titel und auf dem Cover wieder. Es ist das beste Cover, das ich je hatte.

Kim Wilde im Jahr 1983

Foto: dpa Picture-Alliance / Porträtdienst / picture-alliance / dpa

Auch das beste Album?

Auf jeden Fall. Meine Stimme ist heute viel kraftvoller als früher. Und ich habe noch nie so lange an einem Album gearbeitet. Den ersten Song habe ich 2014 geschrieben. Das Weihnachtsalbum war auch schon ziemlich gut. Aber jetzt ist es perfekt.

Ist nur Ihre Stimme stärker geworden oder gilt das auch für Sie als Mensch?

Natürlich bin ich in den letzten Jahren auch als Mensch gewachsen. Ich fühle mich in meinem Körper und meinem Geist angekommen. Ich wünschte, das wäre schon so gewesen, als ich 20 war.

Können Sie das an einem bestimmten Punkt in Ihrem Leben fest machen?

Vieles hat sich verändert, als ich Mitte der 90er-Jahre meinen Mann kennengelernt habe und wir Kinder bekommen habe. Wichtig war auch mein 50. Geburtstag. Die ganze Zeit denkt man, man würde nie älter werden, und plötzlich ist es so weit. Man wird sich sehr bewusst, dass Zeit wertvoll ist. Ich sehe nichts mehr als selbstverständlich an. Jeden Tag aufstehen, atmen – es gibt viele Leute, die das nicht mehr können. Ich bin sehr dankbar.

Hat das Mutterwerden Ihre Einstellung gegenüber Ihrer Karriere verändert?

Auf jeden Fall. Ich habe mich damals als Musikerin zur Ruhe gesetzt. Ich fand, dass beides nicht zusammen passt. Ich dachte, ich könnte das hinter mir lassen und ein sehr viel ruhigeres Leben führen. Dann habe ich gemerkt, wie viel Energie Kinder kosten. Heute denke ich, Popstar zu sein ist sehr viel einfacher als eine berufstätige Mutter. Jede Frau hat ihren eigenen Weg, alles unter einen Hut zu bekommen.

Wie haben Sie es denn geschafft?

Ich hatte glücklicherweise viel Unterstützung von meiner Familie und meinem Partner. Natürlich war nicht immer alles perfekt, aber wir haben die Grundvoraussetzung erfüllt, sie bedingungslos zu lieben. Mein Sohn und meine Tochter schreiben beide auch Songs. Ich denke, ich habe sie also nicht für die Musik verdorben.

Wie haben Sie die Zeit der Pubertät überlebt, wenn Kinder alles peinlich finden, was ihre Eltern machen?

Ein bisschen ist das immer noch so. Manchmal glaube ich, ihnen ist alles egal, solange ich ihre Wäsche wasche und ihnen Essen koche (lacht). Das holt einen sehr auf den Boden zurück, wenn ich auf Tour war und überall hingen Plakate von mir und es wurden schöne Sachen über mich geschrieben. Dann komme ich nach Hause und das ist alles vorbei. Zurück in die Realität: Alles dreht sich um die Kinder und um den Hund. Ich liebe diese Balance in meinem Leben.

Hat Ihnen das geholfen, wenn es mal nicht so lief mit der Karriere?

Ja, neben dem Älterwerden. Manche Lektionen lernt man eben nicht an einem Tag oder in einem Kurs. Das Geheimnis ist zu verstehen, dass man aus den positiven und negativen Erfahrungen etwas mitnehmen kann. Dann tut es nicht mehr so weh. Rückschläge haben mich stärker gemacht.

Fühlen Sie sich heute besser vorbereitet für den Fall, dass ein neues Album floppt?

Ich fühle mich in jeder Hinsicht besser vorbereitet, körperlich und mental. Wenn das in meinem Alter nicht so wäre, sollte ich es lassen. Ich veröffentliche das Album auf meinem eigenen Label, ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe meine Geschichte seit der Geburt meiner Kinder neu geschrieben. Mich bringt heute nichts mehr aus der Ruhe.

Wie schaffen Sie das? Meditation?

Ich habe mit Yoga angefangen, gehe viel spazieren. Und ich versuche, mich gesund zu ernähren. Aber ich mache keine Wissenschaft daraus.

Klingt als wäre Ihr Leben heute weniger Rock 'n' Roll als in den 80ern?

Rock 'n' Roll bedeutet für mich heute, keinen Alkohol zu trinken. Ich dachte im vergangenen Oktober, ich probiere einen Monat, und dann bin ich dabei geblieben. Das habe ich mir von Alice Cooper abgeschaut. Mehr Rock 'n' Roll als er kann man doch nicht werden.