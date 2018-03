Berliner Hauptstadt-Promis im Oscar-Rausch

Während in Los Angeles die 90. Academy Awards verliehen werden, feiern Berliner Stars den Filmpreis in Charlottenburg.

Am Sonntagabend hieß es zum nunmehr 90. Mal "Und der Oscar geht an ...". Zu der glamourösen Verleihung des wichtigsten Preises der Filmbranche trifft sich alljährlich die Hollywood-Elite im Dolby Theatre in Los Angeles. Aber auch in Berlin wurde mitgefiebert: Zum zweiten Mal lud das Champagnerhaus "Moët & Chandon" die deutsche Film- und Fernsehszene zu einem gemeinsamen Abend in die Spreegraphen Studios in Charlottenburg ein, um nach einem ausgedehnten Dinner mit Unterhaltungsprogramm gemeinsam die Liveübertragung der 90. Oscar-Verleihung zu verfolgen.

Steve Windolf, Dennenesch Zoude und Daniel Donskoy

Foto: DAVIDS/Sven Darmer Zu den 100 geladenen Gästen, die auf die Gewinner des Abends anstoßen durften, gehörten unter anderem der Regisseur Florian Gallenberger, die Schauspieler Ludwig Blochberger, Susanne Wuest, Sonja Gerhardt, Daniel Donskoy, Lisa Martinek und die Moderatorin Tamara Gräfin von Nayhauß. Durch den Abend führten die Schauspieler Sarah Alles und Franz Dinda, in einer für sie außergewöhnlichen Rolle als Moderatoren und Sänger. Dinda, der sich an sein erstes Mal Oscar-Gucken nicht mehr erinnern kann, verriet, wie seine eigene Gewinner-Dankesrede ausfallen würde: "Sehr unsouverän!" Sein diesjähriger Lieblingsfilm? "Mein Favorit ist Christopher Nolans 'Dunkirk'. 'The Greatest Showman' hat mich, mit Verlaub, eher weniger begeistert."

Außerdem sprach der 34-Jährige über die Serien-Fortsetzung des Anti-Kriegsfilms "Das Boot", in der er 2018 zu sehen sein wird. "'Das Boot' als Serie fortzusetzen, ist eine Operation am offenen Herzen der deutschen Filmkultur, das war uns allen bewusst." Glanzlichter setzte an diesem Abend das "The Capital Dance Orchestra", begleitet von einem Chor mit einer Auswahl oscarprämierter Stücke, welche die Gäste in Stimmung für die Verleihung brachte. Ob alle champagnerbeseelten Filmfreunde bis zum Ende – nach deutscher Zeit gegen 6.30 Uhr – blieben, oder lieber daheim im Bett von einem eigenen Oscar träumten, stand bei Redaktionsschluss nicht fest.