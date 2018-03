Gregory B. Waldis und die Lust auf eine heilere Welt

Beim Treffen an der Schönhauser Allee begrüßt Gregory B. Waldis den Fotografen mit einem "Wir sind Kollegen", denn neben der Schauspielerei betreibt der Wahlberliner mit Schweizer Wurzeln eine Karriere als Fotograf. Authentizität vor der Kamera ist dem 50-Jährigen wichtig – bei sich selbst und bei seinem Gegenüber. Dem breiten Publikum bekannt wurde der "attraktivste Schauspieler der Schweiz" – so bezeichnete ihn die "Gala" – durch die Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen". Am kommenden Sonntag ist er in der Herzkino-Episode "Ein Sommer auf Mallorca" (20.15 Uhr, ZDF) zu sehen.

Er selbst schaue gern mal Liebesgeschichten: "Ich musste im Laufe meines Leben merken, dass ich nicht der harte Knochen bin." Er spiele zwar auch böse Figuren, doch die seien aus irgendeinem unerfüllten Bedürfnis heraus böse. "Und es zieht mich immer wieder in die Liebesecke", sagt Gregory B. Waldis und gesteht lachend: "Ja, ich bin manchmal schon ein Mädchen."

Weinen könne er aber genauso gut, auch, wenn es extrem schön ist. "Ich finde diese Formate großartig, die es schaffen, den absoluten Kitsch mit Lebenswahrheiten zu paaren, die auf einem psychologisch wertvollen Niveau sind", sagt Waldis. Ein " seichtes Eingelulle" sei dagegen nicht sein Ding, da sei er ziemlich streng mit sich selbst. "Es nützt überhaupt nichts, ständig seine Liebe zu proklamieren, wenn man es nicht lebt", meint Waldis.

Sein Lebensthema ist die Wahrhaftigkeit

Unterm Strich ginge es ihm immer um die Wahrhaftigkeit, das sei sein Lebensthema, nicht nur als Schauspieler und Fotograf. "Es berührt mich beispielsweise überhaupt nicht, wenn Helene Fischer von der Liebe singt, Dolly Parton ist auch kitschig, aber wenn die singt, ist das so auf den Punkt, dass es mich umhaut", gesteht er.

Ende Dezember vergangenen Jahres feierte Waldis einen runden Geburtstag. Mit dem neuen Lebensjahrzehnt sei er sehr glücklich: "Mit 40 hatte ich eine große Krise und dachte ,Oh Gott, mit 50 wird es noch schlimmer', aber es ist überhaupt nicht so. In den letzten zehn Jahren habe ich ein paar Dinge für mich geklärt, die sehr essenziell sind, über den Tod oder die Einsamkeit. Darum ist 50 jetzt eher eine Mahnung daran, dass das Leben nicht ewig ist", sagt Waldis.

Vor zwei Jahren hat er das Glück in der Liebe gefunden

Ein Grund für die entspannte Haltung ist sicherlich auch, dass er vor zwei Jahren endlich auch das Glück in der Liebe gefunden und sich im vergangenen Mai verlobt hat. "Wenn ich meine Teenager-Beziehungen dazuzähle, ist es meine fünfte große Beziehung, bei der ich sage: ,Das ist es'", erklärt Waldis. Zwischendrin sei er immer lange Zeit allein gewesen. "Ich hatte schon immer eine große Sehnsucht nach Beziehungen, habe aber lange Angst gehabt, das zu leben", verrät er und lacht.

Nach seinen ersten drei Lebensjahren in Los Angeles entschieden seine Eltern, ein Schweizer und eine Dänin, nach Zürich zu ziehen. Es könne schon sein, dass er dieses ungebundene, unkonventionelle Leben so ein bisschen geerbt habe, meint er, denn nach Stationen in verschiedenen deutschen Städten war er auch mal ein Jahr wohnungslos: "Das war aufregend. Ich war praktisch nur unterwegs mit dem Auto, meistens in den Bergen. Wenn zwischendurch ein Job war, bin ich hingefahren und habe gedreht", erinnert sich Waldis.

Sein Herz für Berlin hat er vor neun Jahren entdeckt. An der deutschen Hauptstadt schätzt er, was er zugleich auch hasst: die Größe. "Als ich hierhergezogen bin, bin ich von Prenzlauer Berg mal nach Mitte gefahren und dachte ,andere Welt, was sind das für Menschen?'. Dann ging ich mal in den Wedding und wurde verprügelt – ein Missverständnis, weil ein Drogendealer dachte, ich sei ein Kunde, der ihn verarscht hat. Jetzt kann ich drüber lachen, aber damals habe ich eine Woche lang daran geknabbert."

Ob er mit seiner Zukünftigen in der Hauptstadt bleiben werden, wisse er allerdings noch nicht, denn "ich hätte schon manchmal Lust auf eine heilere Welt".