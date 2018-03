„Viele Situationen, in denen Männer mir zu nahe kamen“

Mit 17 gewann Stefanie Giesinger "Germany's next Topmodel", anschließend startete die heute 21-Jährige als Model und Influencerin durch. Über drei Millionen Menschen folgen ihr mittlerweile auf Instagram, doch bei allem Erfolg blieb eines auf der Strecke. "Ich war noch nie so richtig feiern", sagt Giesinger. Ihr Bekanntheitsgrad lasse das – zumindest in ihrer Heimatstadt Kaiserslautern – einfach nicht zu. "Ich habe es einmal zu Hause in der Dorfdisco versucht, aber dort kamen die Menschenmassen auf mich zugestürmt und dann ist man erst mal traumatisiert."

Einen neuen Versuch wagte das Model am Donnerstagabend im Club "Salon zur wilden Renate" in Friedrichshain. Dorthin hatte sie mit dem Label Q/S designed by zur "Dirty Denim Party" geladen. Sie habe gehört, dort gehe es wild zu, freute sie sich vor Beginn. Außerdem werde den Berlinern im Umgang mit Prominenten ja ein sehr entspannter Umgang nachgesagt. Zwar liebe sie es, mit Menschen zusammenzukommen, die sie mögen, gerade mit Männern habe sie bei Events aber auch schon negative Erfahrungen gemacht. "Wenn man in einem geschlossenen Raum ist und es fließt Alkohol, dann kann man auch mal Angst bekommen, wenn nicht nur Frauen da sind", sagt sie. "Ich hatte schon sehr viele Situationen, in denen Männer mir zu nahe gekommen sind." Sie versuche dann selbstbewusst zu bleiben und sich laut zu wehren, so Giesinger.

Oft habe sie glücklicherweise ihre Managerin dabei. In ihrem Handeln beeinflussen lassen will sie sich durch solche Vorfälle aber nicht. Bikini-Fotos auf Instagram und freizügige Outfits auf dem roten Teppich seien besonders jetzt ein feministisches Statement, wenn sich eine Frau wohl damit fühle. "Wenn man anfängt, sich einschränken zu lassen, weil man Angst hat oder anderen gefallen will, hat man verloren", sagt sie.