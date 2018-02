So war Romy Schneider, wenn sie betrunken war - ein Weggefährte über Lebenslust und Lebensfrust der Filmdiva

Mannozzi empfängt als Gentleman der alten Schule: Dunkler Anzug, Krawatte passend zum Einstecktuch und am Revers trägt er das Bundesverdienstkreuz, dass ihm für sein Engagement in Sachen deutsch-italienische Freundschaft verliehen wurde.

Romy Schneider, so will es die Legende, starb an gebrochenem Herzen: Sie hatte zu viele Männer vergeblich geliebt, sich in zu vielen Rollen verloren, das Glück in zu vielen Flaschen Wein gesucht, um nach all den Kämpfen und dem Wahnsinn auch noch über den brutalen Unfalltod ihres Sohnes David im Juli 1981 hinwegzukommen. Zehn Monate später hörte das Herz der Filmdiva auf zu schlagen.

Ein Freund der Schauspielerin war Massimo Mannozzi. 1968 eröffnete er Berlins ersten Edel-Italiener. 49 Jahre lang war das "Bacco" an der Marbuger Straße in Charlottenburg eine der ersten Adressen für die internationale Hautevolee, die in West-Berlin Station machte. In Mannozzis Restaurant saß Freddie Mercury am Harmonium, und Helmut Kohl rief in Mannozzis Hinterzimmer seine Sekretärin und damalige Geliebte an.

Auch wenn das Bacco der Vergangenheit angehört, muss Mannozi nicht auf den Glamour im Alltag verzichten: Seit 16 Jahren führt sein Sohn Alessandro das "Bocca di Bacco" an der Friedrichstraße in Mitte. Die exzellente toskanische Küche ließen sich schon Matt Damon, Jack Nicholson und Will Smith schmecken. Dort sprechen wir bei Risotto und Ravioli über seine Erinnerungen an die Ära von Romy Schneider.

Der erste Besuch bei Mannozzi (r.) im Bacco mit Produzent Artur Brauner (l.), der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert

Der Film "3 Tage in Quiberon" beschäftigt sich mit der späten Romy Schneider, gezeichnet von Depression und Rausch. Die tiefempfundene Tragik ihres Daseins brach sich schließlich in einem Interview Bahn, dass der "Stern" im April 1982 veröffentlichte. "Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und heiße Romy Schneider." An dieses intime Gespräch, geführt in einer französischen Rehaklinik, die man heute Entzugsklinik nennen würde, tastet sich der Film "3 Tage in Quiberon" heran. Welche Gedanken begleiten Sie, Herr Mannozzi, wenn Sie an Ihre letzten Begegnungen mit Romy Schneider denken?

Mannozzi: Neben meinem Restaurant verbrachte ich auch immer einige Monate in meinem Hotel Bacco in der Toskana, viele Freunde kamen mich dort besuchen und Romy sagte eines Abends, das war bereits nachdem ihr Sohn gestorben war: "Massimo, ich bin so müde in diesen Jahren, ich komme zu dir – du musst mir die dritte Etage reservieren, nur für mich alleine, ich will keinen sehen, will mich nur ausruhen." Sie war schon sehr traurig.

Wie war es damals, mit Romy Schneider an einem Tisch zu sitzen?

Sie hat immer viel getrunken, und wenn sie betrunken war, dann konnte sie auch böse mit ihren Leuten sein, manchmal waren zehn oder zwanzig Menschen vom Film dabei. Meistens kam sie aber alleine oder in Begleitung einer Freundin. Die war Berlinerin. An den Namen erinnere ich mich nicht mehr, aber die Gesichter der beiden Frauen habe ich noch deutlich vor Augen. Wenn Romy getrunken hat, dann wurde sie schnell unangenehm, hat auch mal randaliert. Vielleicht lag es auch den Tabletten…

Foto: Eine echte Lebedame: Romy Schneider genoss gute Weine, schöne Männer - und starb beinahe mittelos

Was hat Romy Schneider denn bei Ihnen getrunken?

Schöne Weißweine. Gegessen hat sie gerne Ravioli und Nudeln mit Trüffeln. Manchmal musste sie an der Bar warten, bis ein Tisch frei wurde. Wenn sie ungeschminkt war, hat sie dann keiner erkannt - nur ich natürlich. Zu diesen Zeiten war der Laden immer sehr voll. An dem einen Tisch saß Karajan, an dem anderen Josephine Baker und Nurejew (Anm. d. Red: Die Biografie des Ballett-Tänzers Rudolf Nurejew soll von Ralph Fiennes verfilmt werden - gerade ist der britische Regisseur in der Stadt, um während der Berlinale Kontakte für das Projekt "The White Crow" zu sammeln) hat unter dem Tisch mit seinem Freund rumgemacht.

Die Berlinalen der 60er und 70er sind Ihnen bestimmt auch in Erinnerung geblieben…

Die Berlinale war damals im Sommer, die großen Filme kamen im Europacenter und im Zoo-Palast, also um die Ecke. Danach saßen alle bei mir, es war sehr ausgelassen. Und so voll, dass wir den ersten Besuch von Sophia Loren gar nicht mitbekamen. Erst am nächsten Morgen fanden wir ihre Signatur im Gästebuch, danach kam sie noch öfter vorbei.

Filmball mit Horst Bucholz: Zusammen drehte die beiden ein zart-zerbrechliches Liebesdrama ("Mompti"), auch privat sollen die beiden ein wenig füreinander geschwärmt haben.

Wie war Ihr allererstes Treffen mit Romy Schneider?

Da kam sie mit dem Produzenten Artur Brauner (Anm. d. Red. Er inszenierte Romy Schneider unter anderem als pubertär-lesbische Internatsschülerin in "Mädchen in Uniform"). Er wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Auch mit ihren beiden Ehemännern schaute sie vorbei: Zuerst mit dem Vater ihres Sohnes, dem deutschen Regisseur Harry Meyen, der sich später erhängte. Gegen Ende dann öfter mit Daniel Biasini. Einmal klingelte das Telefon und sie fragte, ob ich am Sonntag für ihre Familie kochen könne. Obwohl da mein Ruhetag war, habe ich sie empfangen und aufgemacht, es gab Saltimbocca. Ihre kleine Tochter Sarah war dabei, die schaute immer so traurig. Da ich auch ein kleiner Magier bin, habe ich am Tisch dann ein paar Zaubertricks vollführt, kleine Bälle wurden zu Bonbons. Da strahlte die Kleine und Romy meinte: "Mein Kompliment Massimo, nicht viele bringen meine Tochter zum Lachen."

Und konnten Sie auch Romy Schneider zum Lachen bringen?

Mehrere Male, sie war eine ganz normale Frau in ihrem Humor. Einmal haben ihr Paparazzi vor dem Restaurant aufgelauert. Ich habe mein Auto vor die Tür gefahren und sie hineinhuschen lassen. Als wir losfuhren, verfolgten uns die Fotografen. Da scherzte sie: "Was bist du für ein Italiener, wenn du nicht schnell genug fahren kannst, um die Paparazzi loszuwerden. Dann habe ich aufs Gas gedrückt und bin mit ihr über rote Ampeln gerauscht, um sie zum Schlosshotel zu bringen.

Mannozzi mit unserer Reporterin Katharina Weiß. Fast 50 Jahre lang gehörte ihm der erste Edel-Italiener Berlins, nun sitzt er mit Gästen gerne im Restaurant seines Sohnes, dem „Bocca di Bacco“ an der Friedrichstraße.

Waren die Nächte mit Romy oft lang?

Manchmal begannen sie erst spät: Zwischendrin war sie mit Bruno Ganz liiert, da rief sie mich einmal um 1 Uhr nachts an: Massimo, ich möchte Spaghetti essen, kannst du nochmal aufmachen. Ich wohnte über meinem Restaurant und lief zu den beiden herunter und habe mitten in der Nacht für die Verliebten gekocht. Ein andermal waren wir tanzen im "Le Punsch" in der Bleibtreustraße, einer Schwulenbar. Wir haben getrunken und uns über die verschiedensten Sachen unterhalten.

Haben Sie auch mit ihr geflirtet?

Ich war zu jung, damals um die 27. Ich war ein hübscher Junge, weiter nichts. Ich hätte mich nie getraut, Liebhaber von Romy Schneider zu werden, das wäre ein bisschen zu viel gewesen (lacht).

Was man so hört, war dieser Posten auch sehr anstrengend.

Und vielleicht auch zu teuer. Aber ich erinnere mich gerne an Romy, sie war sehr erotisch, der Traum aller.

Auf Romys Spuren in Berlin:

Nachdem der unsterblich schöne Alain Delon die junge Romy Schneider aus ihrem deutschen Sissi-Gefängnis befreit und nach Paris "entführt" hatte, schien die junge Leinwandgöttin für Deutschlands Hauptstadt, die bald darauf geteilt wurde, verloren. Zwar hatte sie ihre ersten Probeaufnahmen in den ehemaligen Ufa-Studios an der Tempelhofer Oberlandstraße absolviert und währen der Berlinale 1957 so schön mit Horst "Hotte" Bucholz geturtelt, doch letztendlich bestach das Paris von Delon mit sinnlicher Bohème statt intellektuellem Nachkriegsmief.

Das UFA-Logo im Hintergrund garniert das Tischgeflüster beim Filmball im Deutschen Theater. Alain Delon und Romy Schneider waren von 1958 -1963 liiert.

Genau Letzterem wandte sie sich allerdings zu, nachdem die Liebe zu Alain Delon an zu viel Leidenschaft zerbrach: Als Romys Stiefvater Hans Herbert Blatzheim im April 1965 sein Restaurant im Europa Center eröffnete, funkte es zwischen der eben Heimgekehrten und dem deutlich älteren, jüdischen Regisseur Harry Meyen.

Romy Schneider eröffnet am 1.4.1965 im neuerbauten Berliner Europa-Center mit ihren Kollegen Rudolf Platte (r.) und Grete Weiser (l.) die Gaststätte "Alt-Berlin" von Schneiders Stiefvater Hans Herbert Blatzheim (halb verdeckt neben ihr).

Ein Jahr später wurde geheiratet, das Paar bezog eine Vier-Zimmer-Wohnung in der Winklerstraße 22 im Grunewald, kurz danach kam der gemeinsame Sohn David im Virchow-Krankenhaus zur Welt. Später schreibt sie über diese Zeit: "Ich habe dort die drei schönsten, glücklichsten Jahre meines Lebens verbracht." Naturgemäß war auch dieses Glück nicht von Dauer, und bald wandte sich die "Königin der Schmerzen" wieder dem französischen Kino zu.

Die Filmdiva und ihrEhemann Harry Meyen kuscheln mit Sohnes David in der Winklerstraße 22 im Grunewald.

Doch fortan war sie häufiger zu Gast in Berlin, schlief hinter der Zimmernummer 218 im Savoy-Hotel in der Fasanenstraße oder im Hotel Gerhus, dem heutigen Schlosshotel im Grunewald, wo sie im Dezember 1975 hochschwanger ihren Privatsekretär Daniel Biasini ehelichte - der verdächtig nach dem jungen Delon aussah. Ganz am Ende ihrer Karriere, da hatte sie die Todunglücklichkeit schon zur Tugend stilisiert, drehte sie in Berlin "Die Spaziergängerin von Sans-Souci" – es sollte ihr letzter Film werden. Doch mit dem Moment, in dem sich Romys Körper zur Ruhe legt, nahm der düster schillernde Mythos Romy Schneider seinen Anfang.

Im Hotel Gerhus, dem heutigen Schlosshotel im Grunewald, heiratete sie im Dezember 1975 hochschwanger ihren Privatsekretär Daniel Biasini.