Nach Absage: Das müssen Fans von Helene Fischer jetzt wissen

Berlin. Diese Meldung trifft Fans von Helene Fischer ins Mark: Der Schlagerstar hat zwei seiner fünf geplanten Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin abgesagt. Der Grund: ein aktuer Infekt. Ihre Mitteilung zur Absage verbreitete sich am Dienstagnachmittag in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Besonders Inhaber von Tickets für die abgesagten Konzerte am heutigen Dienstagabend und am morgigen Mittwochabend bangen nun, ob sie Europas kommerziell erfolgreichste Musikerin tatsächlich noch live erleben können.

Denn: Mögliche Ersatztermine wurden am Dienstag zunächst nicht veröffentlicht. Im Facebook-Post von Fischer heißt es: "Aktuell wird versucht, Ersatztermine zu finden und diese kurzfristig bekanntzugeben. Nach aktuellem Stand finden die Konzerte vom 09.02. bis 11.02.2018 planmäßig statt. Weitere Informationen folgen in Kürze. Wir bitten um Verständnis."

Diese Informationen bestätigte auch die Berliner Pressesprecherin des Veranstalters Semmel Concerts. "Generell ist es so, dass ein gekauftes Ticket seine Gültigkeit für einen Ersatztermin behält", so Beate Kriese. Wenn ein Ticketinhaber einen Ersatztermin nicht wahrnehmen könne, habe er die Möglichkeit, das Ticket an der Vorverkaufsstelle zurückzugeben. "Auch wenn sich keine Ersatztermine finden sollten, können die Tickets zurückgegeben werden", so Kriese. Das gelte sowohl für Verkaufsstellen vor Ort als auch für im Internet bestellte Tickets.

Ob der Veranstalter auch für Unkosten wie stornierte Hotelaufenthalte oder Flüge aufkommt, die durch die abgesagten Shows entstehen, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Sie geht davon aus, dass trotz der kurzfristigen Absage der überwiegende Teil der Ticket-Inhaber durch die Berichterstattung und Mitteilungen bei Facebook oder auf der Seite der Mercedes-Benz-Arena über die Konzertverschiebungen informiert worden seien. Dennoch wolle der Veranstalter am frühen Abend Mitarbeiter zur Halle in Friedrichshain schicken, um gestrandete Fans über die Absage zu informieren.

