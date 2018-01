Janine Kunze – Vom Blondchen zur Staatsanwältin

Mit dem Start der sechsten Staffel feiert die Krimiserie "Heldt" (mittwochs, 19.25 Uhr, ZDF) auch ihren fünften Geburtstag. Neben der Verbrecherjagd müssen sich Kommissar Nikolas Heldt (Kai Schumann) und Staatsanwältin Ellen Bannenberg (Janine Kunze) auch wieder mit ihrem ungeklärten Beziehungsstatus auseinandersetzen. Im Interview spricht die 43-jährige Hauptdarstellerin über ihren Imagewandel, wie sie ihren stressigen Alltag managt und warum ihr Ehemann bei ihren Bettszenen die Flucht ergreift.

Heldt und Ellen sind sich in der letzten Staffel sehr nahe gekommen und im Bett gelandet. Wie findet Ihr Mann solche Szenen?

Janine Kunze: Mein Mann geht damit sehr erwachsen um. Wir sind schon so lange zusammen, dass das gar kein Problem für uns ist. Mein Mann schaut sich das aber ganz genau an, und dann steht er meistens auf und fragt in die Runde, wer etwas zu trinken haben möchte (lacht). Ich selbst bin übrigens ganz schnell weg, wenn diese Szenen im Fernsehen laufen und räume irgend etwas herum oder mache mir am Kühlschrank zu schaffen. Ich kann mich generell im Fernsehen nicht selbst anschauen, das kennen viele bestimmt von privaten Videos.

Die Rolle der Kommissarin oder Staatsanwältin ist für viele Schauspielerinnen ein Ritterschlag. Was kann danach noch kommen?

Eine Steigerung in der Rolle, die brauche ich gar nicht. Ich will mich als Schauspielerin immer wieder steigern und jede Rolle so gut wie möglich spielen. Ich will dabei Freude haben. Ich entscheide meine Projekte aus dem Bauch heraus. Aber es muss nicht immer höher, weiter oder besser sein. Ich habe mich von der dummen Blondine zur Staatsanwältin gesteigert, das muss mir erst einmal einer nachmachen (lacht). Was für mich tatsächlich eine Steigerung wäre, wäre eine durchgeknallte Mörderin zu spielen. Ich bekomme viele Rollenangebote, aber eine böse Figur, wie die einer psychopathischen Killerin, das traut mir offenbar keiner zu. Darauf warte ich noch.

Haben Sie unter Ihrem Image als Blondchen in "Hausmeister Krause" gelitten?

Die Zuschauer sind mir immer voller Respekt und auch überaus liebevoll begegnet. Es waren eher die Menschen aus der Branche, die mich seltsam beäugt haben, und lange offenbar nichts mit mir anfangen konnten. Das fand ich total verstörend. Es hat mich wirklich irritiert und ich habe mich gefragt, ob diese Leute ihren Job nicht richtig verstehen und eine Rollen nicht von der realen Person, einer Schauspielerin, unterscheiden können. Völlig absurd wurde es dann, als ich die Rolle der Staatsanwältin in "Heldt" bekommen habe. Seither werde ich in der Branche respektvoller behandelt.

Ihre Tochter Lili spielt seit fünf Jahren Ihre Filmtochter. Hatten Sie keine Bedenken, dass das vielleicht zu früh ist?

Mein Mann hat das von Anfang an befürwortet, aber ich fand Lili mit damals neun Jahren tatsächlich zu klein und wollte das überhaupt nicht. Lili war jedoch total begeistert. Sie meinte dann, dass ich ja immer dabei wäre und wir das zusammen machen. Sie hat dann das normale Casting durchlaufen und alle waren total erstaunt, wie toll sie das gemacht hat. Ich war geradezu überwältigt von ihrem Talent. Eigentlich war sie nur für eine Folge eingeplant, doch sie kam so gut an bei den Zuschauern und den Verantwortlichen, dass sie entschieden haben, dass sie weitermachen darf.

Sie organisieren Ihren Beruf, drei Kinder und einen Haushalt. Wie schaffen Sie das?

Ohne meinen Mann wäre das nicht möglich. Er ist selbstständig als Anwalt und kann sich seine Termine so legen, dass er auch viel von zu Hause erledigen kann. Er frühstückt morgens mit den Kindern, bringt sie zur Schule. Meine Tage sind extrem getaktet und lang. In- den-Tag-hinein-Leben geht nicht.

Wenn ich vom Set nach Hause komme, koche ich, meist gleich für zwei Tage. Dann essen wir mit den Kindern und ich bringe sie ins Bett. Danach lerne ich meine Texte für den nächsten Tag. Ich stehe sehr früh auf, aber ich mache das alles gerne. Mein Beruf erfüllt mich sehr.

Sie sind seit 15 Jahren glücklich verheiratet. Worüber streiten Sie mit Ihrem Mann?

Wir streiten über viele Dinge, hauptsächlich geht es um die Erziehung der Kinder. Der eine sagt A, der andere sagt B und die Kinder, wie sie nun mal sind, versuchen dann uns gegen­einander auszuspielen. Auch um die Jobs gibt es manchmal Konflikte. Ich entscheide meine Projekte aus dem Bauch heraus. Wenn ich ein gutes Gefühl bei einer Sendung habe, mache ich sie, wenn nicht, dann nicht. Mein Mann, der ja auch mein Management macht, versteht das manchmal überhaupt nicht. Er entscheidet als Anwalt völlig rational, ich dagegen emotional. Klar, dass es da immer wieder Diskussionen gibt.

Diskussionen und Streit gehören ja auch zu einer guten Beziehung.

Das finde ich auch. Mein Mann und ich sind ja auch sehr eng, wir schauen grundsätzlich in die gleiche Richtung. Aber manchmal verstehen wir uns auch überhaupt nicht. Zu einer guten Beziehung gehört es absolut, dass man sich aneinander reibt, um miteinander zu wachsen. So bleibt es auch spannend. Ich bin kein Mensch, mit dem man eine ruhige und entspannte Beziehung führen kann. Es müssen in einer Ehe nicht 45 Jahre die Schmetterlinge im Bauch fliegen! Wichtig ist nur, dass sie immer wieder mal fliegen.