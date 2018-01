Kanye West speist ganz allein im "Grill Royal" in Berlin

Berlin. Er gilt als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, durch seine Ehe mit Reality-Star Kim Kardashian steht er gewissermaßen pausenlos im Blitzlichtgewitter - und reist gewöhnlich mit einer riesigen Entourage durch die Weltgeschichte. Doch in Berlin dinierte Kanye West an diesem Sonnabend offenbar völlig allein im Edelrestaurant Grill Royal an der Friedrichstraße in MItte.

Das jedenfalls zeigen Bilder, die das britische Boulevardblatt "Daily Mail" am Sonnabend veröffentlichte. Dort sieht man den 40-Jährigen etwas missmutig auf sein Smartphone schauend an einem eingedeckten Tisch, umgeben von leeren Stühlen. Ebenfalls am Sonnabend besuchte West laut Bericht "The Store" im Soho House an der Torstraße in Mitte.

Erst vor wenigen Tagen hatte West und Kardashian die Ankunft ihres dritten Kindes bekanntgegeben. Das Töchterchen heißt Chicago West. Die Entertainerin und der Rapper sind bereits Eltern von Tochter North (4) und Söhnchen Saint (2).

Das Mädchen war von einer Leihmutter ausgetragen worden. Sie habe ihnen mit diesem "großartigen Geschenk einen Traum erfüllt", bedankte sich das Paar in seiner Mitteilung. Wegen gesundheitlicher Risiken hatten sie sich für eine Leihmutter entschieden.

Was West derzeit in Berlin macht, wurde nicht bekannt. Die "Daily Mail" spekulierte, der Aufenthalt des Rappers in der Hauptstadt könnte mit dessen PR-Arbeit für Adidas zu tun haben. Deshalb würde er auch den Firmensitz des Sportartikelherstellers in Herzogenaurach besuchen.

