Für Alice Dwyer sind „Abgründe etwas Spannendes“

Zwiespältige, geheimnisvolle Charaktere scheinen der Berliner Schauspielerin Alice Dwyer (29) auf den Leib geschrieben zu sein: 2007 war sie beispielsweise "Meine böse Freundin". Im aktuellen Kinofilm "Die Unsichtbaren" versteckt sie sich als Jüdin im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis, indem sie blondiert als Arierin auftritt. Nun wird sie am Sonntag im "Tatort" (20.15 Uhr, ARD) ihren pädophilen Freund schützen und deshalb den Verdacht im Fall eines Kindsmordes auf einen anderen Mann lenken.

Der aktuelle "Tatort" widmet sich dem Thema Pädophilie, ein ziemlich harter Stoff. Ihre Rolle ist in den Fall verwickelt. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Alice Dwyer: Wenn ich jemanden spiele, den ich menschlich schwierig finde, muss ich versuchen, das Verhalten irgendwie nachvollziehen zu können. Manchmal auch, indem ich um fünf Ecken denke. Der Regisseur Dustin Loose und ich, wir haben uns stark mit dem Phänomen der Mitwisserschaft auseinandergesetzt. Ich fand die Arbeit toll, denn Abgründe sind etwas Spannendes. Es ist ein wichtiges, wenn auch furchtbares Thema, das Angst macht. Die Zahlen sind einfach erschreckend hoch, darum muss man sich damit auseinandersetzen.

Sie wollen Ihren Partner schützen, obwohl Sie wissen, dass er der Täter gewesen sein könnte ...

Das ist das ganz zutiefst menschliche Ding von "Ich möchte das, was meins ist, schützen".

Es geht also eher um Besitz?

Doch, es geht in diesem Fall schon um den Partner, weil der ihr Leben ist. Es ist eine ganz seltsame, krankhafte Beziehung, die die beiden führen. Bei der Leseprobe waren Benjamin Lillie und ich anfangs noch ganz locker, aber dann dachten wir "Oh Gott, was haben wir uns da angetan." Wir haben beide unterschätzt, was dieses Thema mit einem macht.

Wie weit würden Sie denn für Ihren Partner gehen?

Ich würde schon sehr weit gehen. Aber das lässt sich immer leicht sagen, und dann steht man in einer Extremsituation und weiß nicht, wie man dann reagieren würde. Das ist ja auch das Tolle an Liebe, dass man in Extreme geht, um diese Person zu schützen.

Bis zur Selbstzerstörung?

Da muss man aufpassen, aber da sehe ich keine Gefahr bei mir.

Für die Rolle war es sicher von Vorteil, dass sie selbst noch keine Kinder haben. Streben Sie denn da in nächster Zukunft eine Änderung an? Sie feiern ja in diesem Jahr einen runden Geburtstag ...

Nein, ich bin jetzt nicht in der Familienplanung (lacht). Dass ich dieses Jahr 30 werde, versuche ich noch zu ignorieren.

Also keine Panik?

Wer weiß, wie es Ende Mai aussieht (lacht), aber jetzt habe ich noch ein halbes Jahr und bin ganz entspannt.

Welches Projekt steht denn gerade an?

Ich drehe aktuell für die ARD einen der Städte-Krimis in Amsterdam.

Wieder eine zwiespältige, geheimnisvolle Rolle?

Ja, ich spiele eine verdeckte Ermittlerin, was ja schon wirklich eine zwiespältige Figur ist, die eigentlich genug von ihrem fremden Leben hat und aufhören will.

Wie kommen Sie damit nach Drehschluss klar?

Super. Ich finde es toll, wenn ich mehrere Lagen und Konflikte spielen kann, das ist ja ein Geschenk. Vielleicht suche ich mir deshalb solche Rollen auch aus. Dabei würde ich aber auch gern mal eine Komödie machen. Im März folgt eine Rolle, in der ich auch mal für meine Verhältnisse witzig sein darf, darauf freue ich mich schon sehr.

Sind Sie denn ein eher ernster Mensch?

Ich wirke oft sehr viel ernsthafter. Dabei bin ich schon ein humorvoller Mensch, aber auch sehr nachdenklich.

Worüber lachen Sie denn am liebsten?

Britischen Humor, weil der sehr schwarz, situativ und sprachlich ist. Deutscher Humor ist nicht so meins, obwohl ich auch mal schadenfroh bin, was ja etwas sehr Deutsches ist. Aber ich versuche, das ein bisschen runterzuschrauben, weil es nicht gut fürs Karma ist (lacht).

Ihre Mutter stammt aus Neuseeland. Sie sehen sich aber schon eher als Deutsche?

Ja, ich bin Berlinerin, in Schöneberg und Kreuzberg aufgewachsen. Da bin ich nicht weit gekommen, aber ich bin beruflich ja immer weg. Neuseeland ist auch ein ganz wichtiger Teil von mir, tief in meinem Herzen, aber zu 90 Prozent bin ich Berlinerin.

Einen Teil Ihrer Kindheit haben Sie in Neuseeland verbracht ...

Ja, ich bin da auch zur Schule gegangen und fand das super. Neuseeland ist ein wunderschönes Land, das Schulsystem ist auch um Längen besser als hier. Ich hoffe, dass ich nächsten Winter endlich wieder hin kann, um meine Familie zu besuchen.

Könnten Sie sich vorstellen, eines Tages dauerhaft dort zu leben?

Das wäre eine schöne Vorstellung. Wenn ich es mir leisten kann, auf jeden Fall.