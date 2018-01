Der bekannte Fernseh-Richter Alexander Hold kandidiert für die Freien Wähler bei der Landtagswahl in Bayern.

Kandidatur TV-Richter Alexander Hold will in den bayerischen Landtag

München. Der aus dem Fernsehen bekannte Richter Alexander Hold (55) will bei der Landtagswahl im Herbst für die Freien Wähler antreten. "Seit meiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten vor einem Jahr habe ich viel Zuspruch erhalten, das macht Eindruck und hat mich zu der Entscheidung bewegt", sagte Hold am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Sollte er den Einzug schaffen, werde er seine tägliche TV-Show beenden, "das schließt sich dann mit Sicherheit aus". Denkbar wären noch punktuelle Auftritte, etwa in Ratgebersendungen. Vor einem Jahr kandidierte Hold bei der Bundespräsidentenwahl für die Freien Wähler, erhielt in der Bundesversammlung aber nur 25 Stimmen. Über die Kandidatur für den Landtag hatten bereits mehrere Medien berichtet. (dpa)