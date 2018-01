„Bergdoktor“ Hans Sigl: „Ich bin demütiger geworden“

Hirnschrittmacher, Milzriss, Herzinfarkt – beim "Bergdoktor" (donnerstags, 20.15 Uhr) ist der Mensch mit jeder Diagnose in den besten Händen. Und nicht nur das, das Allround-Genie mit dem Blick des ewigen Frauenverstehers kann noch mehr: Herzen brechen. Lange mussten Fans auf neue Episoden vor der Kulisse des Wilden Kaisers warten. Jetzt ist Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl (48) mit der elften Staffel zurück. Ein Gespräch über seine Zeit im Krankenhaus, Stressbewältigung – und sein Ehe-Geheimnis.

Herr Sigl, in der 100. Folge ging es um Höhenangst. Haben Sie auch irgendwelche Ängste?

Hans Sigl: Ich glaube, dass Ängste grundsätzlich mental bedingt sind, eine Frage der Gedanken, der Einstellung, der geistigen Haltung. Ich glaube, dass es zu jedem negativen Gefühl ein positives Pendant gibt. Meine Haltung ist eher, dieses positive Gefühl auf der anderen Seite zu suchen.

Das Leben ist aber nicht immer positiv, es gibt auch traurige Dinge, Schicksalsschläge. Wie gehen Sie damit um, woher nehmen Sie die Kraft?

Ich glaube, es steckt ganz viel Kraft in einem, wenn man sich auf die Suche begibt. Eine Möglichkeit ist es, zu meditieren oder ein Musikinstrument zu spielen, sich den musischen Dingen hinzugeben. Das hilft auf jeden Fall und verschafft oft Klarheit in unserer hektischen Welt.

Heißt das, dass Sie regelmäßig meditieren, um den Dreh-Stress abzubauen?

Nein, nur wenn ich Lust dazu habe. Das ist ein großes Missverständnis, dass Meditation unbedingt und ständig, fast schon zwanghaft, im Yogi-Sitz und über der Erde schwebend durchgeführt werden muss. Nein, es ist eine Möglichkeit von mehreren, der man sich bedienen kann. Ich habe ja schöne Hör-CD's dazu aufgenommen und beschäftige mich seit sechs Jahren zusammen mit Pablo Hagemeyer, der auch unser medizinischer Fachberater ist, mit dem Thema. Ich denke, wenn man beginnt, sich unwohl zu fühlen, ist es der richtige Zeitpunkt, sich hinzusetzen, und mal zehn Minuten auf seinen Atem zu hören. Und das Gute ist, wenn man sich denkt, man hat keine Zeit dazu, dann nimm sie dir, sie ist da.

In welchen Situationen fühlen Sie sich gestresst?

Stresssituationen gibt es immer – ob beim Drehen oder auch privat. Ich unterscheide allerdings zwischen zwei Stressformen: Positiver Stress kann ja durchaus etwas Bereicherndes und Befruchtendes sein. Ein Beispiel: Ich hatte neulich nach einem Zehn-Stunden-Drehtag noch eine weitere Szene zu spielen, die hochemotional war. Man hätte sie auch noch verschieben können, das hatte man mir angeboten. Doch dann dachte ich mir: Okay, dann nehme ich jetzt diesen positiven Stress und packe ihn in diese Szene rein – und es hat funktioniert. So ist mir etwas gelungen, was mir beim nächsten Mal – wenn es entspannter gewesen wäre – vielleicht nicht in der Form gelungen wäre. Es ist also die Frage, wie nutzt man das für sich.

Nehmen Sie die Gefühle nach so emotionalen Szenen mit nach Hause?

Natürlich denkt man darüber nach und es beschäftigt einen, aber im Laufe eines Berufslebens als Schauspieler lernt man, damit umzugehen. Ich habe meine Arbeit nie als Therapieform gesehen. Ich habe da eher einen pragmatischen Hintergrund und da lernt man mit diesen Emotionen umzugehen. Man lernt, sie herzustellen, sie abzustellen – da hat jeder so seine Methode. Nach manchen Szenen braucht man allerdings schon einen Moment um durchzuatmen, weil sie so intensiv waren. Danach muss es auch gut sein, sonst wird man damit nicht mehr fertig.

Sie haben Ihren Zivildienst im Krankenhaus absolviert. Ist das etwas, das Sie erdet? Viele Schauspieler kommen oft nicht damit klar, wenn der Erfolg so groß wird.

Auf jeden Fall hat mich diese Zeit sehr geprägt. Nirgends sonst war ich jemals so unmittelbar mit dem Tod konfrontiert. Man wird sich seiner Endlichkeit sehr bewusst, was durchaus zu einer anderen Lebenseinstellung führt. Werte verschieben sich. Man wird dankbarer und demütiger.

Gibt es gewisse medizinische Notfallmaßnahmen, die Sie selbst durchführen könnten im Fall der Fälle – nach zehn Jahren "Bergdoktor"-Praxis?

Ich fürchte, über die normalen Handgriffe, die man bei einem Erste-Hilfe-Kurs lernt, geht es bei mir auch nicht hinaus. Aber dieses Können frische ich gerne immer wieder auf und appelliere an alle Menschen, das ebenfalls zu tun. Jeder sollte sich bewusst sein, dass das im Zweifelsfall Leben retten kann!

Während der Dreharbeiten sind Sie länger getrennt von Ihrer Frau . Wie sehr leiden Sie darunter – oder halten kleine Trennungen die Beziehung frisch?

Wir sehen uns im Schnitt sicher häufiger als so manch berufstätiges Ehepaar. Susanne kommt, wann immer es ihr Zeitplan erlaubt, nach Österreich und ich bin an den Wochenenden in der Regel zu Hause.